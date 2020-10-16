بإطلالة مثيرة .. صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض أنوثتها على «إنستجرام»

نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صور عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".





وظهرت جورجينا رودريغيز، بإطلالة جريئة وجذابة داخل منزلها، ترتدي فيها ترينج انيق ومجسم علي الجسد وتسريحة شعر مميزة.





وشن البرتغالي كريستيانو رونالدو هجومًا شديدًا على وزير الصحة الإيطالي، وذلك عقب تصريحات الأخير بأنه قام بخرق قواعد العزل الصحي الخاص بالإصابة بفيروس كورونا .





وكان كريستيانو رونالدو قد اُصيب بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب البرتغال للمشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2020-2021.





وقال كريستيانو في فيديو له عبر إنستجرام : "عائلتي في طابق آخر من المنزل ولا يمكننا أن نتواصل".









وتابع : " أنا دائما في المنزل، أنا أحترم البروتوكول الصحي ولم أخرقه كما يقال من وزير الصحة الإيطالي، إنها مجرد كذبة".









وواصل "عدت من البرتغال بسبب فريقي وتأكدت من الالتزام بالإجراءات، وعدت إلى إيطاليا بطائرة طبية مجهزة ولم أتواصل مع أي أحد حتى في تورينو".









وكانت تقارير صحفية قد قالت إن رونالدو خرق قواعد العزل وسافر في طائرة خاصة وليست طبية إلى إيطاليا، كما أنه ليس ملتزما بشكل تام بالعزل المنزلي.

















وتُوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضى.













وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.









وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.









يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.









وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد استبعد النجم البرتغالي عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا عن الموسم الفائت 2019-2020، للمرة الأولى منذ إطلاق "يويفا" للجائزة، عام 2010



