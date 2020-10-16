أبو العينين لسيدات الجيزة والدقي والعجوزة: انتخبن من تثقن بقدرته على تنفيذ مطالبكن وكلمته محل ثقة منكن

وجه النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب، عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة 2020، التحية لكل من شارك في الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الــ 5 الماضية، من أم مصرية وشباب ومهندسين وعمال وصناع وأطباء كلٌ في مجاله، لافتا إلى أن العالم أصبح يحسد مصر على هذا التغيير الكبير والنهوض بالوطن.





وأضاف أبو العينين خلال كلمته في المؤتمر الحاشد الذي عقده مع عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة بمشاركة واسعة من السيدات والفتيات، أن المرأة المصرية في الجيزة أم التاريخ، وام الحضارة، معربا عن سعادته بانضمام الدقي والعجوزة لدائرة الجيزة ، لما لمسه فيهما من أصالة وعراقة واصالة، وقدرة على اختيار الافضل بعد مشرق للجميع.





وتابع أبو العينين: "عمري ما قلت انتخبوا فلان او علان، لكن بقول انتخبوا من ترضاه ضمائركم"، مؤكدا على ثقته في وعي أبناء دائرته في اختيار النائب الذي يمتلك القدرة على تنفيذ الطلبات، والقدرة على التغيير للأفضل، وتوصيل صوت من يمثلهم للجميع، ومن يمتلك القدرة على تمثيل مصر في الداخل والخارج، ومن تكون كلمته محل ثقة من الجميع.





وأضاف أنه منذ اليوم الأول لرغبته الترشح في الانتخابات عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، أعد دراسة بكل احتياجات كل منطقة في الدائرة، وتم عرض تلك الدراسة على اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، والاتفاق على البدء في تنفيذها، لافتا الى انه وجد توافق الرؤى للنهوض بالمحافظة وفقا للرؤى التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





جاء ذلك خلال خلال المؤتمر الحاشد الذي عقد لدعم النائب محمد أبو العينين المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، رمز المدفع، رقم 10، بحضور السيدة سمية أبو العينين، والشيخ مصطفى عزت مدير مؤسسة ابو العينين للنشاط الاجتماعي.