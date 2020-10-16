اليوم سيمتد لـ6 مساء| متحدث التعليم العالي يوضح اللمسات الأخيرة قبل بدء العام الدراسي

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اجتمع مع رؤساء الجامعات المصرية بلا استثناء، أول أمس الإربعاء، وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالجامعات استعداد لبدء العام الدراسي غدا.



وأكمل "عبدالغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الوزارة كانت تناقش قاعدتين دستوريتين، وهم حق المواطن والمصري في التعليم وحق المواطن المصري في التمتع بالحماية والصحة، معقبا: نظام التعليم هذا العام سيكون مختلف حيث سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين من خلال دمج التعليم عن بعد و الحضور الفعلي.



وأضاف أن هناك مجموعة من القواعد تم وضعها للتعامل مع العام الدراسي الجديد، معقبا: العام الدراسي سنتهي في تمام السادسة مساء، وليس في الثالثة كما كان سابقا.



وتابع: في 2018 كان هناك تكليف من الرئيس بضرورة وجود نظام تعليم إلكتروني، مشيرا إلى أن سرعة الإنترنت حاليا تصل إلى 30 ميجا كحد أدنى لسرعة الإنترنت.



وشدد على أن البنية التحتية في الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية جميعهم لديهم القدرة على تطبيق قانون التعليم عن بعد، موضحا أن وزارة التعليم لديها حق الإشراف العام على جميع الجامعات حتى الأهلية.

