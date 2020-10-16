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رياضة

أول تعليق من سيميوني على رحيل نجمه لأرسنال

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تحدث دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد لأول مرة عن مسألة رحيل اللاعب توماس بارتي، إلى صفوف فريق آرسنال الإنجليزي.

وانضم بارتي إلى الجانرز، في آخر أيام موسم الانتقالات الصيفي، الأسبوع الماضي.

وفعّل آرسنال الشرط الجزائي في عقد اللاعب الغاني، وهو ما أدى إلى إثارة غضب سيميوني حسب ما أفادت تقارير صحفية.

وقال سيميوني، في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية: "لا يمكن إبداء آراء كثيرة في حالات الشرط الجزائي في عقود اللاعبين، إنها قرارات تُتخذ على أساس وجود هذه الحالات".

وأضاف: "بالنسبة لـ بارتي، كل ما يحدث للاعبين الذين قدموا لي الكثير يجعلني سعيدًا".

وواصل: "أتذكر المباريات التي رأيته فيها مع فريق الشباب، وعندما بدأ في الظهور معنا، كان من الصعب عليه أن يجد مكانًا مستقرًا لكنه لاعب غير عادي".

وتابع: "سيقوم بعمل جيد ونتمنى له الأفضل، نحن نحبه كثيرًا".
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