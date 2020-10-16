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ابنة جمال عبد الناصر تبرئه ..7 أشخاص معه وافقوا على إرسال قوات لليمن

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:58 م
الزعيم الراحل جمال
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
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أسامة علي
ردت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر،على الهجوم على والدها الزعيم الراحل واتهامه بتوريط مصر فى حرب اليمن.

وقالت عبد الناصر خلال حديثها، مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أنا نفسى كنت متأثرة بالدعاية ضده، لكن لقيت كنز".

وأوضحت هدى عبد الناصر، أن الزعيم الراحل أنشاء "مجلس الرئاسة" ، وكان يتكون من 7 شخصيات وتنازل عن سلطاته كرئيس للجمهورية لأعضاء هذا المجلس.

وكشفت ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قامت الثورة باليمن وطالبت بمصر بمساندتها عسكريا، مؤكدة أن والدها عرض الأمر على المجلس الرئاسى ووافق وقتها بالإجماع خلال جلسة مسجلة. 

وتابعت هدى عبد الناصر، بعض أعضاء المجلس الرئاسى قال إنه كان يعارض إرسال جنود لليمن وهذا غير صحيح وجلسة الاستشارة موجودة.
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