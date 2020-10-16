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رياضة

الخطيب يهدي درع وعلم الأهلي إلى السفير المصري في المغرب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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محمد سمير
أهدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمغرب، درع وعلم الأهلي، إلى السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب.

وقام الخطيب، بإهداء درع وعلم النادي للسفير؛ على هامش اللقاء الذي جمعهما، اليوم، بمدينة الدار البيضاء، تقديرًا للجهود التي قامت بها السفارة، وتذليل كل الصعوبات لتسهيل مهمة الأهلي قبل مواجهة الوداد غدًا السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ورافق "الخطيب" خلال زيارته للسفير المصري، اليوم، كل من: طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، اللذين يرافقان بعثة الأهلي في الدار البيضاء، بالإضافة إلى سمير عدلي، المدير الإداري للفريق.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي مساء غدٍ السبت، في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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