ياسر ريان: من الصعب توقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد.. فيديو

قال ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المباريات الخاصة بشمال إفريقيا يكون لها طابع خاص ولها شكل معين خاصة مع اللاعبين المصريين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون نتيجة مباراة غدا إيجابية وذلك سوف يكون فى صالح الأهلي.









وأضاف «ريان» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن عدم وجود جماهير غدا فى مباراة الاهلي والوداد الرياضي له عامل كبير للفريقين، حتى فى مباراة العودة فى مصر التي لن يكون بها جماهير.









وتابع لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن وجود الجمهور داخل المبارايات له مذاق خاص وهناك مباريات كثيرة انتهت بفوز فريق معين بسبب وجود مشجعين له، وذلك يجعل اللاعبين فى حماس ونشاط أكثر.









وأوضح ياسر ريان، أن مباراة الأهلى والوداد صعبة على الطرفين، مضيفا أن المباريات الافريقية ليس بها تكهنات نهائيا وليس لها توقعات محددة مثلما يحدث في مباريات الاهلي والزمالك.





وأشار إلى أن التعادل السلبي يكون مشكلة للطرفين ولكن التعادل الايجابي قد يجعل فرصة فوز الاهلى فى مباراة العودة كبيرة جدا.