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رياضة

بالصورة| الوداد يجبر الأهلي على ارتداء الزي الأسود في موقعة الدار البيضاء

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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محمد سمير
انتهى الاجتماع الفني لمباراة الوداد المغربي والأهلي المصري، بأن يلعب النادي البيضاوي المضيف، بزيه الأحمر والأبيض، بينما يغير بطل مصر قميصه الأحمر الشهير ويرتدي طاقمه الأسود بالكامل.

ويلتقي الوداد وضيفه الأهلي، غدا السبت، في ذهاب الدور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وبعد الاتفاق على تحديد أقمصة الفريقين، تم أيضا التطرق إلى العديد من الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة، كموعد وصول الفريقين لملعب محمد الخامس، وكذا توقيت دخول أرضيته للقيام بعمليات التسخين وانطلاق المباراة.

كما تم التشديد أيضا على اتخاذ كل التدابير الصحية بسبب فيروس كورونا، حيث تم وضع بروتوكول صحي مع ضرورة الالتزام به من طرف الفريقين.
بالصورة| الوداد يجبر الأهلي على ارتداء الزي الأسود في موقعة الدار البيضاء
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