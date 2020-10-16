إشادة برلمانية بإنشاء أول مدرسة لـ الفنون في مصر.. برلمانيون: تساهم فى تخريج جيل واعد.. وتتيح فرص عمل جديدة للشباب

تقضي على التطرف.. رئيس إعلام النواب يوضح مزايا إنشاء مدارس للفنون المصرية توفير عملة صعبة ووظائف.. برلمانى يوضح خمس فوائد لإنشاء مدرسة للفنون نائب عن إنشاء اول مدرسة للفنون المصرية: تساهم فى تنمية المجتمع









شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك للإعلان عن إطلاق مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون، فضلًا عن اكتشاف الموهوبين بالمدارس ودعم الأنشطة الإبداعية.









وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، في حضور عدد من قيادات الوزارتين.









قال الدكتور طارق شوقي، إن مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تأتي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات الأخصائيين الفنيين، مشيرًا إلى دور الفن والثقافة فى تشكيل عقول وسلوكيات المجتمع، وخطة الوزارة نحو إيلاء مزيد من الاهتمام بهذا المجال وضرورة المشاركة والإسهام في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية، والاتجاه بالفنون اتجاهًا قوميًا يرعى تراث البلاد وأصالتها عن طريق تعليمها بصورة صحيحة تؤهل لإعداد كوادر متخصصة في مختلف المجالات الفنية.





أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى إعداد فنيين متخصصين في مجال تكنولوجيا الحرف والفنيات والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون مثل تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير، وأجهزة الصوت، وأجهزة الإضاءة، ذلك بالإضافة إلى تكنولوجيا صناعة وتحريك الدمُى والعرائس، وتكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية، وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية، وتكنولوجيا إدارة خشبة مسرح وغيرهم.





أكد عدد من نواب البرلمان أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت بتقديم مشروع قانون للبرلمان بشأن تقديم مكافاة للمبدع الصغير وها هى الان تقوم بإنشاء أول مدرسة للفنون المصرية التى تهتم باكتشاف المواهب وتنمية مهاراتها وتعليم الآخرين الفنون المتنوعة وذلك يخلق نوع من الاستمرارية فى العطار واخراج جيل واعد قادر على مواكبة تطورات العصر.



