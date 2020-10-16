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محافظات

تشييع جثمان إمام الشرقية بعد وفاته في صلاة الجمعة .. شاهد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:40 م
إمام الشرقية المتوفى
إمام الشرقية المتوفى في صلاة الجمعة
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محمد الطحاوي
شارك المئات من اهالي مدينة القرين والعاملين بإدارة اوقاف القرين بالشرقية، في تشييع جثمان الشيخ محمد محمد محمد رمضان إمام وخطيب ومدرس بمسجد أبو العينين بحي الصرافية والذي صعدت روحه إلى بارئها خلال استعداده لإلقاء خطبة الجمعة اليوم.
وسادت حالة من الحزن بين أوساط المشيعين وسط دعوات بالرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأسرته.

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فيما حرص موقع صدي البلد علي رصد اللحظات الأخيرة في حياة الفقيد حيث أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية في حديثه لموقع صدى البلد، أن الفقيد كان يستعد لإلقاء خطبة الجمعة من مسجد أبو العينين ولكنه سقط مغشيا عليه وتوفي.

واستكمل الشيخ زكريا الخطيب، أن الفقيد من مواليد عام 1971، وفارق الحياة عن عمر ناهز 49 عامًا وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف مكافأة إستثنائية تقدر بـ 20 الف جنيه تقدم لأسره الفقيد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إنه سوف يتجه علي رأس وفد للمشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد كما يتواجد فريق من إدارة الأوقاف بالقرين للمشاركة في تشييع جثمان الفقيد.

واختتم "الخطيب" حديثه لموقع صدي البلد مؤكدا أن مديرية الأوقاف بالشرقية أصدرت بيانا جاء فيه : يتقدم الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية وجميع القيادات الدعوية بالمديرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ محمد محمد محمد رمضان الإمام والخطيب والمدرس بمسجد أبو العينين بحي الصرافية بمدينة القرين والذي وافته المنية اليوم أثناء صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة اليوم داعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة ولأهله بجميل الصبر والسلوان.
تشييع جثمان إمام الشرقية بعد وفاته في صلاة الجمعة .. شاهد
تشييع جثمان إمام الشرقية بعد وفاته في صلاة الجمعة .. شاهد
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