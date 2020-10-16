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قالولي عاوزينك كده.. سميرة عبد العزيز: سعيدة جدا باختياري عضوا في مجلس الشيوخ.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:50 م
سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، المعينة بمجلس الشيوخ بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية، إنهم عندما قالوا إن النواب المعينين ستتوقف أعمالهم؛ اعترضت على ذلك، وقلت إنني فنانة ولا أستطيع الاستغناء عن عملي، فجاءتني الاجابة: "أيوة يا فندم.. احنا محتاجينك كده".

وأضافت «عبد العزيز» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنها لم تصدق عندما أبلغوها هاتفيا باختيارها كعضوة فى مجلس الشيوخ، ومن ضمن المعينين من قبل رئيس الجمهورية.

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز، انها عندما تلقت الاتصال الهاتفي الذي أبلغها ذلك الخبر كانت فى أمسية شعرية بالإسكندرية، قائلة "تلفوني رن..ولما رديت حد قالي انتي سميرة عبد العزيز..قولتله ايوه..قالي الرئيس عينك نائبة في مجلس الشيوخ".

وأوضحت سميرة عبد العزيز، أنها تم اختيارها فى مجلس الشيوخ وذلك لثقة الدولة بها هى وبعض من الشخصيات الأخري، مشيرة إلى أنها تقوم بتجهيز الاوراق المطلوبة منها لانضمامها الى مجلس الشيوخ خلال 3 أيام. 

وأشارت إلى أنها كانت سعيدة جدا باختيارها عضوا فى مجلس الشيوخ لان هذا تكريم كبير من الدولة لها، وأنها تشكر الله على هذا الفضل الذي أعطاها اياه فى أواخر عمرها.
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