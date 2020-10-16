محمد موسى: نتائج "مصر لتأمينات الحياة" تعظم قيمة شركات قطاع الأعمال العام

قال الإعلامي محمد موسى، إن شركة مصر لتأمينات الحياة بقيادة الدكتور أحمد عبد العزيز كانت من أوائل الشركات التي انتهت من مشروع التطوير الخاص بالتحول الرقمى بالكامل، فى النصف الأول من العام الجارى، عقب إعادة هيكلة الشركة تنفيذيًا، مما عكس الصورة والهيئة الجديدة الخاصة بالشركة، مما يؤكد أن هناك نقلة كبيرة شهدتها مصر لتأمينات الحياة.





وأضاف "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، عدد المؤمن عليهم فى منتج «أمان» وصل لأكثر من مليون شخص، لافتا أن هذا البرنامج التأميني أحدث نقلة نوعية فى التأمين بمصر، وإنجاز كبير حدث خلال فترة وجيزة.





وتابع، العاملون بالشركة يتم تدريبهم وتأهيلهم موضحا أن أساليب التدريب تغيرت للأفضل وتطورت بشكل كبير خلال الفترة السابقة.





مشيرا إلى أن الشركة أرسلت عددا كبيرا من العاملين بها للتدريب خارج مصر، وبالإضافة إلى الاستعانة بجهات لتدريب قطاع أكبر من الموظفين داخل مصر، لاستيعاب أفكار جديدة وتكنولوجيا التأمين الجديدة المتبعة عالميًا.