نقل النواب: إنشاء كباري بدلا من المعديات يظهر مصر بشكل حضاري

أيد أحمد الخشب عضو مجلس النواب، المقترح الخاص بوزارة النقل بشأن إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، مع إلغاء جميع المعديات، وذلك أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، وذلك بعد أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.









وقال "الخشب" لـ"صدى البلد"، إن إنشاء كباري خرسانية يساهم في تحسين صورة المناطق ويعطي شكلا حضاريا للقرى والمراكز فضلا عن حماية المواطنين من خطر التعرض للحوادث، لافتا الى أنه قام خلال الفترة الماضية بتقديم طلبات عديدة بشأن هذه العبارات الخطيرة وها هو الرئيس يستجيب.





جاء ذلك بعد أن قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على مقترح وزارة النقل بشأن إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، مع إلغاء جميع المعديات، وذلك أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة.

ويتم تنفيذ ذلك خلال خطة العام المالي 2020 / 2021، بحيث يتم إنشاء 15 كوبري علويا بتكلفة تقدر بـ 1,5 مليار جنيه، على أن يكون كل كوبري عبارة عن حارتين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.

جاءت التصريحات خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.



