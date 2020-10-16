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محمد موسى عن إنجازات "مصر لتأمينات الحياة": "لسه في ناس عندها ضمير"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:28 م
محمد موسى
محمد موسى
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عبد الخالق صلاح
أشاد الإعلامي محمد موسى بجهود الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار ورؤيته الناجحة في تطوير الشركة وقطاع التأمين بالكامل. 

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الإدارة الحالية للشركة، وطبقًا لنتائج أعمالها ومستواها وتصنيفها الائتمانى وقوة مركزها المالى، وإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى، تتوافق مع اتجاه الدولة بتعظيم قيمة شركات قطاع الأعمال العام.

واختتم، "لسه فيه في مصر ناس بتشتغل بكل ضمير وهذه الشركة تستحق من العاملين بها أن يكونوا حريصون عليها وعلي مصلحتها لأنهم لو رجعوا خطوة للخلف هما بس اللي هيحاسبوا علي الفاتورة وبالنسبة للائحة الموارد البشرية دي مجرد مسودة قيد البحث والطرح من جانب النقابات العمالية وأعتقد أن مستوى الدخل تغير بشكل كبير جدًا خلينا نحافظ علي شركتنا ونكبرها مش نخسرها لأن شركات التأمين زي البورصة أي هزة فيها تضرها".


وأضاف "موسى"، عدد المؤمن عليهم فى منتج «أمان» وصل لأكثر من مليون شخص، لافتا أن هذا البرنامج التأميني أحدث نقلة نوعية فى التأمين بمصر، وإنجاز كبير حدث خلال فترة وجيزة.

وتابع، العاملين بالشركة يتم تدريبهم وتأهيلهم موضحا أن أساليب التدريب تغيرت للأفضل وتطورت بشكل كبير خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الشركة أرسلت عددا كبيرا من العاملين بها للتدريب خارج مصر، وبالإضافة إلى الاستعانة بجهات لتدريب قطاع أكبر من الموظفين داخل مصر، لاستيعاب أفكار جديدة وتكنولوجيا التأمين الجديدة المتبعة عالميًا.
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