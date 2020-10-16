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محافظات

شفاء 10 مصابين من كبار السن .. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في البحيرة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:47 م
ارتفاع عدد المتعافين
ارتفاع عدد المتعافين من الكورونا في البحيرة
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أسماء الجنبيهى

شهدت محافظة البحيرة،اليوم الجمعة، ارتفاع ملحوظ فى نسب شفاء مصابى فيروس كورونا، بعد خروج 10 حالات  من كبار السن من الحجر الصحي بمستشفى كفر الدوار بعد إنتهاء المدة المحددة لتلقي العلاج اللازم لهم.

أكد مدير الحجر الصحي بكفر الدوار ، أن المستشفى مجهزة من الداخل للتعامل مع الحالات الحرجة من خلال توفير أجهزة التنفس الصناعي وغرف العناية المركزة، مشيرًا إلي أن معدل  حالات الشفاء أكثر من معدل الوفاة من مصابي فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مديرية الصحة تسير وفقًا إلى خطة محكمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونبنطاق مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن  المديرية تكثف تدريب أطقم الأطباء و التمريض فى جميع المستشفيات الحكومية و الواحدات الصحية.

أوضح وكيل الوزارة، أن إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، قامت بوضع خطة دقيقة لتدريب العاملين في القطاع الطبى فى جميع مستشفيات و الوحدات الصحيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلي أن شمل التدريب مكافحة جميع الأمراض المعدية وليس فقط مرض فيروس كورونا.

 

أشار "طلحة" إلى أن التدريب يشمل موضوعات متعددة مثل أهمية تطبيق الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وأهمية غسيل الأيدى وكيفية إرتداء الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات مكافحة العدوى في خطط التعامل مع فيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات والمراكز الطبية، ومتابعة توفير مستلزمات.

 

يذكر أن شهدت محافظة البحيرة، وفاة 9 ضحايا فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الحجر الصحي بمستشفى كفر الدوار،الأسبوع الماضي، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، لإجراء عملية التكفين وفق للاشتراطات الصحية لوزارة الصحة والسكان، ودفنهم في مسقط رأسهم.

 

أوضح مصدر طبي بالحجر الصحى بمستشفى كفر الدوار، أن تتراوح أعمار الضحايا ما بين ٥٣ سنة حتى ٨٩ سنة، لافتًا إلى أن سبب وفاة ٩ حالات ضحايا الكورونا، اكتشاف المرض متأخرا و استقبالهم داخل الحجر الصحي في حالة حرجة، مشيرًا إلى أن أغلبية الحالات تعاني من مرض السكر والضغط والقلب بالإضافة إلى أمراض تنفسيه أدت إلي تدهور الحالة الصحية.


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شفاء 10 مصابين من كبار السن .. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في البحيرة
شفاء 10 مصابين من كبار السن .. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في البحيرة
شفاء 10 مصابين من كبار السن .. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في البحيرة
شفاء 10 مصابين من كبار السن .. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في البحيرة
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