فيلم تسجيلي يكشف تجسس أردوغان على معارضيه في ألمانيا.. فيديو

كشف خبير الاستخبارات الألماني، خلال الفيلم، عن وجود شبكة لضباط المخابرات التركية يعملون فى ألمانيا تحت مسمى موظفين دبلوماسيين، وجزء منهم فى الدول المجاورة، ويأتى عدد هائل من العملاء فى جميع أنحاء ألمانيا، ويأتون من كافة المؤسسات التابعة لأردوغان التى تعمل بنشاط كبير فى ألمانيا، كما تم تطوير هاتف على المحمول يتمكن منه العملاء من إرسال بلاغات ضد معارضى أردوغان من مختلف أنحاء ألمانيا.





ونوه خبير الاستخبارات الألماني خلال الفيلم، إلى وجود شبكة من ضباط المخابرات التركية يعملون في ألمانيا تحت مسمي موظفين دبلوماسيين ويأتون من كافة المؤسسات التابعة لأردوغان والتي تعمل بنشاط كبير في ألمانيا.





وأوضح التقرير أن هناك نشاطا متزايدا للمخابرات التركية حول الأشخاص المعارضين للرئيس التركى وسياساته وخلال السنوات الخمس الماضية كان هناك إعلانات لوظائف شاغرة للمؤسسات التابعة لأردوغان، حيث تم اكتشاف عدد من المتقدمين لتلك الوظائف عملاء لدى المخابرات التركية.









وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من المساجد فى ألمانيا تابعة لجهاز المخابرات التركية، وهناك أدلة دامغة على هذا، وهناك أئمة متورطين فى تلك القضية، وكشف الفيلم عن الدور الذى تلعبه المساجد فى نقل المعلومات للمخابرات التركية حول هؤلاء المعارضين فى الأراضى الألمانية.





ولفت الفيلم إلى أن هناك تجسسا من قبل النظام على عدد من الموظفين الألمان، بالإضافة إلى التجسس على المعلمين الأتراك والألمان، وتم تطوير تطبيق يتم استخدامه من أعضاء شبكة التجسس التابعة لأردوغان، وتم تهديد أحد الشبان بضرورة التوقف عن مهاجمة أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا سيتم قتله، وحاول القائمون على صناعة الفيلم الوصول له ولكنه اعتذر خوفا من البطش به.





وأضاف التقرير استخدام المخابرات التركية لحركة الذئاب الرمادية فى أمور غير سوية وقد تصل إلى القتل، حيث تم رفع شعار الحركة أكثر من مرة فى مظاهرات مؤدية لأردوغان فى ألمانيا، بالإضافة إلى الدور الخفى الذى تلعبه بعض الجمعيات الأهلية فى التجسس لصالح المخابرات التركية.