AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

افتتاح مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي.. 150 فيلما من 50 دولة تبث أونلاين من 16 إلى 25 أكتوبر 2020

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:57 م
افتتاح مهرجان أونتاريو
افتتاح مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي.
Advertisements
محمد نحلة
تُفتتح الدورة الأولى من مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي (ONIFF) اليوم 16 أكتوبر 2020، حيث ستعرض الأفلام الدولية المشاركة واللقاءات مع صناعها وعدة حلقات نقاش حول قضايا سينمائية وذلك أونلاين عبر شبكة الإنترنت حتى 25 أكتوبر 2020.
 
قرر منظمو المهرجان عرض الأفلام المشاركة عبر منصة Eventive.Org الشهيرة نتيجة لآثار الكورونا التي منعت صانعي الأفلام من السفر وكذلك الجمهور من حضور العروض داخل دور العرض السينمائية. وسيستطيع الجمهور عبر الإنترنت مشاهدة أكثر من 150 فيلمًا من 50 دولة، كما ستتاح لهم أيضًا فرصة الانضمام إلى مؤتمرات صحفية مع صانعي الأفلام المشاركين وكذلك مشاهدة حفل الافتتاح والختام مباشرة على الحسابات الخاصة بالمهرجان على YouTube و Facebook و Linkedin .
 
وبمناسبة افتتاح المهرجان قالت المخرجة رشا عصفور، مؤسسة المهرجان هدفنا هو تنظيم احتفالية فنية خاصة لمدة عشرة أيام من أجل دعم الإنتاج السينمائي والإبداع الفني حول العالم. وأضافت أنها شعرت بسعادة بالغة بعدد الأفلام التي تقدمت للدورة الأولى والتي وصلت إلى أكثر من 500 فيلمًا حتى تم على الاستقرار على 150 فيلما للمشاركة في المسابقات الرسمية للمهرجان.
 
أما السيدة إيلين جرانت الشريك المؤسس، فقالت إن هذه الدورة الأولى التي ندشنها عبر الإنترنت تعتبر استعدادا احترافيا وعمليا لتنظيم دورة كاملة حية في أونتاريو عام 2021.

وأضاف المؤلف الموسيقي والمخرج خالد حماد، الشريك المؤسس، أن المهرجان يدعم التجارب السينمائية الواعدة في كندا والعالم بأسره من خلال دعم صناعة الأفلام وبشكل خاص الأعمال المستقلة وفقًا للتنوع بين الثقافات المختلفة، وهو الشعار الرئيسي للمهرجان.
 
يمكن للمشاهدين عبر الإنترنت مشاهدة أفلام المهرجان و التصويت لجائزة الجمهور أيضًا على ONIFF.Eventive.Org
هذا العام ، يتألف المهرجان من ثماني مسابقات مختلفة:
مسابقة الفيلم الروائي الطويل - دولي
مسابقة الفيلم الوثائقي - دولي
مسابقة الفيلم القصير - دولي
مسابقة أفلام الطلبة - دولي

مسابقة الفيلم الروائي الطويل - كندي
مسابقة الفيلم القصير - كندي
مسابقة الفيلم الوثائقي - كندي
مسابقة أفلام الطلبة - كندي
 
ولكل مسابقة لجان تحكيم خاصة بها. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

١٦ فيلمًا دوليًا في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائى يعرض 16 فيلما عالميا بالدورة الرابعة.. وانتشال التميمى: ملتزمون بعرض أعمال العام المهمة من جميع أنحاء العالم.. وأمير رمسيس: الوباء يشكل تحديات للممارسات الحياتية

11 تحفة سينمائية تنضم إلى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي 2020

25 أكتوبر.. افتتاح الدورة الأولى لمهرجان شاشا لسينما الموبايل بالجونة

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 6 عناصر إجرامية داخل وكر لتجارة المخدرات بالدقهلية.. صور

300 جندي يخلصوها.. هدى عبد الناصر: الزعيم اعترف بخروج حرب اليمن عن سيطرة مصر

رسميا.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع وليد أزارو

بطل رغم الظروف.. سائق توكتوك يجد 140 ألف جنيه ويعيدها إلى صاحبها.. شاهد

مدرب الوداد المغربي: سنفوز على الأهلي لحصد اللقب الأفريقي

بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسكين آلام المفاصل .. فوائد زيت الزنجبيل على الصحة والجسم

لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور

في عيد ميلادها الـ 17.. صور تكشف جمال وأنوثة ابنة رانيا يوسف