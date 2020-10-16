افتتاح مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي.. 150 فيلما من 50 دولة تبث أونلاين من 16 إلى 25 أكتوبر 2020

تُفتتح الدورة الأولى من مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي (ONIFF) اليوم 16 أكتوبر 2020، حيث ستعرض الأفلام الدولية المشاركة واللقاءات مع صناعها وعدة حلقات نقاش حول قضايا سينمائية وذلك أونلاين عبر شبكة الإنترنت حتى 25 أكتوبر 2020.

قرر منظمو المهرجان عرض الأفلام المشاركة عبر منصة Eventive.Org الشهيرة نتيجة لآثار الكورونا التي منعت صانعي الأفلام من السفر وكذلك الجمهور من حضور العروض داخل دور العرض السينمائية. وسيستطيع الجمهور عبر الإنترنت مشاهدة أكثر من 150 فيلمًا من 50 دولة، كما ستتاح لهم أيضًا فرصة الانضمام إلى مؤتمرات صحفية مع صانعي الأفلام المشاركين وكذلك مشاهدة حفل الافتتاح والختام مباشرة على الحسابات الخاصة بالمهرجان على YouTube و Facebook و Linkedin .

وبمناسبة افتتاح المهرجان قالت المخرجة رشا عصفور، مؤسسة المهرجان هدفنا هو تنظيم احتفالية فنية خاصة لمدة عشرة أيام من أجل دعم الإنتاج السينمائي والإبداع الفني حول العالم. وأضافت أنها شعرت بسعادة بالغة بعدد الأفلام التي تقدمت للدورة الأولى والتي وصلت إلى أكثر من 500 فيلمًا حتى تم على الاستقرار على 150 فيلما للمشاركة في المسابقات الرسمية للمهرجان.

أما السيدة إيلين جرانت الشريك المؤسس، فقالت إن هذه الدورة الأولى التي ندشنها عبر الإنترنت تعتبر استعدادا احترافيا وعمليا لتنظيم دورة كاملة حية في أونتاريو عام 2021.





وأضاف المؤلف الموسيقي والمخرج خالد حماد، الشريك المؤسس، أن المهرجان يدعم التجارب السينمائية الواعدة في كندا والعالم بأسره من خلال دعم صناعة الأفلام وبشكل خاص الأعمال المستقلة وفقًا للتنوع بين الثقافات المختلفة، وهو الشعار الرئيسي للمهرجان.

يمكن للمشاهدين عبر الإنترنت مشاهدة أفلام المهرجان و التصويت لجائزة الجمهور أيضًا على ONIFF.Eventive.Org

هذا العام ، يتألف المهرجان من ثماني مسابقات مختلفة:

مسابقة الفيلم الروائي الطويل - دولي

مسابقة الفيلم الوثائقي - دولي

مسابقة الفيلم القصير - دولي

مسابقة أفلام الطلبة - دولي





مسابقة الفيلم الروائي الطويل - كندي

مسابقة الفيلم القصير - كندي

مسابقة الفيلم الوثائقي - كندي

مسابقة أفلام الطلبة - كندي

ولكل مسابقة لجان تحكيم خاصة بها.