عميد صيدلة عين شمس: تعاقدنا مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات

قال خالد أبو شنب القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة إنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب حيث تم تقسيم الدفعات إلي مجموعات بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بشكل سليم.
وأضاف عميد كلية الصيدلة خلال تصريحاته لـ "صدي البلد" أن الكلية قامت بالتعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات كما تم التنبيه علي الطلاب بعدم الدخول دون ارتداء الكمامة باللقاء التعريفي للطلاب الجدد ونشر لافتات داخل الكلية .
وأشار عميد كلية الصيدلة إلي أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بحيث يتم الدمج ما بين التعليم عن بُعد والتعليم وجها لوجه لضمان سلامة الطلاب الجدد و القدامي مؤكدا أن صحة وسلامة طلاب الكلية تعد من الاولويات التى يتم الحفاظ عليها حتي في المعامل حيث يتم الحرص علي تطببق شروط الأمان والسلامة.
وأكد الدكتور خالد أن الاتحاد يقوم بدور مهم لمساعدة الطلاب الجدد أثناء وجودهم في الجامعة حيث يقوم اتحاد كل كلية بتوجيه الطلاب إلي الأماكن المخصصة لحضور محاضراتهم.
وتابع أن الاتحاد يوفر عددا من الكمامات للطلاب الجدد ا وتنظيمهم خلال تواجدهم وتحديد أماكن للدخول والخروج حتي لا يحدث كثافة عددية بين الطلاب.
وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.
وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.