عميد صيدلة عين شمس: تعاقدنا مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات

قال خالد أبو شنب القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة إنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب حيث تم تقسيم الدفعات إلي مجموعات بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بشكل سليم.





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وأضاف عميد كلية الصيدلة خلال تصريحاته لـ "صدي البلد" أن الكلية قامت بالتعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات كما تم التنبيه علي الطلاب بعدم الدخول دون ارتداء الكمامة باللقاء التعريفي للطلاب الجدد ونشر لافتات داخل الكلية .





وأشار عميد كلية الصيدلة إلي أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بحيث يتم الدمج ما بين التعليم عن بُعد والتعليم وجها لوجه لضمان سلامة الطلاب الجدد و القدامي مؤكدا أن صحة وسلامة طلاب الكلية تعد من الاولويات التى يتم الحفاظ عليها حتي في المعامل حيث يتم الحرص علي تطببق شروط الأمان والسلامة.





وأكد الدكتور خالد أن الاتحاد يقوم بدور مهم لمساعدة الطلاب الجدد أثناء وجودهم في الجامعة حيث يقوم اتحاد كل كلية بتوجيه الطلاب إلي الأماكن المخصصة لحضور محاضراتهم.





وتابع أن الاتحاد يوفر عددا من الكمامات للطلاب الجدد ا وتنظيمهم خلال تواجدهم وتحديد أماكن للدخول والخروج حتي لا يحدث كثافة عددية بين الطلاب.





وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.