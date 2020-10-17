قبل بدء الدراسة بساعات.. جامعة السويس تطرح خطتها بجميع كلياتها

أعلنت جامعة السويس عن خطتها الدراسية استعدادا لاستقبال طلابها قبل بدء العام الجامعي الجديد بساعات، حيث تعمل الجامعة وفقا للخطة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات بتوجيهات من وزارة التعليم العالي ، حفاظا على صحة الطلاب من انتقال فيروس كورونا .





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وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" للطلاب الجدد خطة الجامعة بجميع كلياتها ، من حيث الاجراءات التي تتبعها والأيام المقررة للحضور بكل كلية ، وفقا للخطوات الآتية :

- تفعيل نظام التعليم الهجين بالجامعة ، حيث تتم الدارسة في مقر الجامعة وفقا للأيام المقررة للحضور لكل كلية ، وباقي الأيام يكون نظام التعليم (أونلاين) من خلال طرح البرامج الدراسية على المنصات الإلكترونية .

- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا سواء أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والعاملين والطلاب .

- توفير أجهزة قياس الحرارة للاطمئنان على صحة الطلاب عند دخولهم الجامعة .

- الحرص على توفير مسافات التباعد الاجتماعي سواء من القاعات الدراسية أو الطرقات أو اي مساحات بالجامعة .

- إلزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ارتداء الكمامات .

- منع التجمعات بين الطلاب والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

ويكون نظام الحضور بكل كلية وفقا للخطة الآتية :-

● كلية هندسة البترول والتعدين :

- الفرقة الاعدادي من (سكشن ١ إلى سكشن ٦ أيام السبت والاحد والاثنين) ومن (سكشن ٧ الى سكشن ١٢ أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس)

وبالنسبة لباقي الفرق فيكون الحضور كالآتي :

- اقسام (هندسة البترول - الهندسة الكيميائية وتكرير البترول - الهندسة الجيولوجية) تكون أيام السبت والاحد والاثنين .

- اقسام ( هندسة استكشاف وانتاج البترول - هندسة الفلزات والمواد - هندسة المناجم ) تكون أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس .

● كلية التربية : - الشعبة العلمية تكون أيام الحضور ( يومي الأحد والاثنين ) . - الشعبة الأدبية تكون أيام الحضور ( يومي الثلاثاء والأربعاء) . - المواد التربوية تكون أيام الحضور (يومي السبت والخميس) .

● كلية التجارة : - الفرقة الاولي ايام (السبت - الاحد - الخميس ) - الفرقة الثانية أيام (الاثنين – الثلاثاء - الأربعاء ) - الفرقة الثالثة أيام ( السبت – الاحد - الثلاثاء ) - الفرقة الرابعة محاسبة ايام ( الاثنين – الاربع - الخميس ) - الفرقة الرابعة اداره أيام ( الاثنين - الثلاثاء - الأربعاء )

وبالنسبة لشعبة اللغات فتكون أيام الحضور كالآتي :- - الفرقة الاولي ايام ( السبت – الاثنين - الخميس ) . - الفرقة الثانية ايام ( الأحد – الاثنين - الأربعاء ) .

● كلية التكنولوجيا والتعليم : - الفرقة الاولي والرابعة الحضور أيام ( السبت والاحد والاثنين ) . - الفرقة الثانية والثالثة الحضور أيام ( الثلاثاء والاربعاء والخميس ) .

● كلية العلوم : - المستوى الاول والثالث أيام (السبت والإثنين والأربعاء) - المستوى الثاني والرابع أيام (الأحد والثلاثاء والخميس)

● كلية الآداب : - الفرقة الأولى والثالثة أيام (السبت والاثنين والأربعاء) - الفرقة الثانية والرابعة أيام (الأحد والثلاثاء وخميس)

● كلية الثروة السمكية : - المستوي الاول و الثاني الحضور من السبت الي الثلاثاء

- المستوي الثالث و الرابع الحضور من الاثنين الي الخميس.

● كلية السياسة والاقتصاد ( الشعبة العربية) : - المستوى الاول شعبة عامة تكون أيام الحضور (الثلاثاء والأربعاء والخميس) -المستوى الثاني شعبة العلوم السياسية أيام ( الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) - المستوي الثاني شعبة الاقتصاد تكون أيام الحضور ( الثلاثاء والأربعاء والخميس) - المستوي الثالث شعبتي العلوم السياسية والاقتصاد أيام (الاحد والاثنين والثلاثاء) - المستوى الرابع شعبتى العلوم السياسية والاقتصاد أيام ( الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) .

وبالنسبة لشعبة اللغة الانجليزية تكون أيام الحضور كالآتي : - الفرقة الاولى والثانية أيام (الثلاثاء - الأربعاء – الخميس) - الفرقة الثالثة أيام (الاحد - الاثنين – الثلاثاء)

● كلية الحاسبات والمعلومات : - الفرقة الاولي والرابعة تكون أيام الحضور ( السبت - الإثنين – الأربعاء ) - الفرقة الثانيه والثالثه أيام ( الأحد - و الثلاثاء – الخميس ) .

● كلية الهندسة : - اعدادي تكون أيام الحضور ( الاثنين – الثلاثاء - الاربعاء ) - اولي ميكانيكا ومدني أيام ( الاحد – الثلاثاء – الخميس ) - ثانية ميكانيكا أيام ( الاحد – الاربعاء - الخميس ) ثانية مدني أيام ( الاثنين – الثلاثاء - الاربعاء )

● كلية الطب البشري :

- المستوى الأول مجموعة A تكون أيام الحضور ( السبت والأحد والأثنين) - المستوى الأول مجموعة B أيام ( الثلاثاء والأربعاء والخميس ) مع وجود تبادل فى يومي الأحد والأربعاء بين المجموعتين .

- المستوى الثاني أيام ( الأحد والثلاثاء والأربعاء ) - المستوى الثالث ( مقسم الي ٤ مجموعات وكل مجموعه ال ٤ مجموعات فرعيه على مدار الاسبوع بحيث ان كل مجموعه فرعيه بتحضر ٣ ايام )

● كلية الإعلام :

- الفرقة الاولى تكون أيام الحضور ( السبت والاحد والاثنين ) - الفرقة الثانية أيام ( الاحد والاثنين والثلاثاء ) - الفرقة الثالثة أيام ( الاحد والاثنين والثلاثاء ) - الفرقة الرابعة أيام ( الاثنين والثلاثاء والاربعاء )

● كلية طب الأسنان : تكون أيام الحضور الحضور ( الأحد والاثنين والثلاثاء ) .

● معهد التمريض : تكون أيام الحضور ( الأحد والاثنين والثلاثاء )