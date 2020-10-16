تعديلات في تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي بـ دوري أبطال إفريقيا

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، التشكيل الذي سيخوض به أبناء الرداء الاحمر ، مواجهة الغد ، حين يحل ضيفًا ثقيلًا علي الوداد البيضاوي المغربي ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .





واستقر موسيماني، بعد مشاروات مكثفة مع مساعديه، بجانب أداء لاعبيه بالتدريبات التي خاضها الفريق الأحمر في المغرب علي بدء المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي واحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السوليه وحسين الشحات وجونيور اجايي.





ومن المقرر أن يكون وليد سليمان ومحمد مجدي أفشه واليو بادجي وجيرالدو أوراق رابحة علي دكة البلدلاء بالنسبة لموسيماني والذي يراهن حسب جلسه مع مساعديه علي قرة النجم الإنجولي في صنع الفارق وقت الحاجه إليه رغم ما يتعرض له من إنتقادات في الفترة الماضية لكن تلك النوعية من المباريات هي التي تناسب إمكانياته وقدراته.





وعقد موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبية بفندق الإقامة أستمرت قرابة ال70 دقيقة شهدت عرض مجموعة من لقطات الفيديو التي تعمد فيها المدير الفن علي إيقافه اكثر من مرة لشرح طريقة لعب كل مركز في الوداد البيضاوي .



