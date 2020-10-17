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الإسكان الاجتماعي: طرح الإعلان الجديد لـ 250 ألف وحدة سكنية.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال صلاح حسن، نائب رئيس مشروع الإسكان الاجتماعي، إن هناك دعم غير مباشر تتحمله الدولة للوحدات السكنية فى مشروع الاسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء 250000 وحدة إضافية من ضمن مشروع مليون وحدة سكنية. 

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أنه تم طرح الاعلان الجديد للاسكان الاجتماعي الذي يستهدف بناء 250 الف وحدة سكنية.

وتابع  نائب رئيس مشروع الإسكان الاجتماعي، أن الاسعار التى نزلت فى الاعلان الخاص بمشروع الاسكان الاجتماعي هي أسعار التكلفة لان الدولة تتحمل أعباء ومصاريف أخري كدعم غير مباشر للمواطنين.

وأوضح صلاح حسن، أن الدعم غير المباشر فى وحدات الاسكان الاجتماعي يتمثل فى تكلفة الأرض والمرافق الداخلية والمرافق الخارجية والخدمات التي تكون داخل المواقع، وهذه المصاريف جميعها غير محملة على مصاريف الوحدة ولكن تتحملها الدولة كنوع من الدعم للمواطنين.


وأشار إلى أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.
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