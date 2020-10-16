عبدالواحد السيد: التسجيل في الرجاء بالذهاب يمنح الزمالك أفضلية ‏كبيرة ولا خوف على حراسة مرمى الفريق

قال عبدالواحد السيد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك السابق، ‏إن الفريق الأبيض "محظوظ" على الرجاء المغربي، مبديا تفاؤله بقدرة ‏الزمالك على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الأحد.‏





وأضاف عبدالواحد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك: "التسجيل في شباك الرجاء بالمغرب خلال ‏موقعة الذهاب سيمنح الزمالك أفضلية كبيرة في لقاء العودة".‏





وواصل: "شاركت في مباراتي نهائي نسخة 2002 لدوري الأبطال أمام ‏الرجاء، وعانينا بسبب الأمطار بلقاء الذهاب ولكن نجحنا في تحقيق ‏اللقب".‏





وأكمل تصريحاته: "الجماهير تعطي حافزا ودافعا كبيرا لأي لاعب خاصة ‏حينما تكون المباراة حاسمة وفاصلة في بطولة كبرى، وغياب الجماهير ‏ستؤثر بالسلب على الجميع".‏



