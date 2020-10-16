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رياضة

عبدالواحد السيد: التسجيل في الرجاء بالذهاب يمنح الزمالك أفضلية ‏كبيرة ولا خوف على حراسة مرمى الفريق

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:07 م
عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد
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محمد سمير
قال عبدالواحد السيد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك السابق، ‏إن الفريق الأبيض "محظوظ" على الرجاء المغربي، مبديا تفاؤله بقدرة ‏الزمالك على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الأحد.‏

وأضاف عبدالواحد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك: "التسجيل في شباك الرجاء بالمغرب خلال ‏موقعة الذهاب سيمنح الزمالك أفضلية كبيرة في لقاء العودة".‏

وواصل: "شاركت في مباراتي نهائي نسخة 2002 لدوري الأبطال أمام ‏الرجاء، وعانينا بسبب الأمطار بلقاء الذهاب ولكن نجحنا في تحقيق ‏اللقب".‏

وأكمل تصريحاته: "الجماهير تعطي حافزا ودافعا كبيرا لأي لاعب خاصة ‏حينما تكون المباراة حاسمة وفاصلة في بطولة كبرى، وغياب الجماهير ‏ستؤثر بالسلب على الجميع".‏

وأنهى تصريحاته مشيرًا إلى تفاؤله بوجود الثنائي محمد أبوجبل ومحمود ‏جنش ضمن حراس الزمالك في مباراة الأحد، مشددًا على سعادته بما ‏يقدمه الثنائي مع الفريق الأبيض.‏
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