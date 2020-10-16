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توك شو

عمرو الليثى يحقق حلم سيدة ويهديها جهاز عروسة لابنتها

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:23 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
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حمزة شعيب
استقبل برنامج واحد من الناس اتصالا هاتفيا من سيدة، تدعى "منى رزق" والدة العروسه "انجى احمد" والتى تتمنى مساعدتها فى تجهيز ابنتها، وهى مقبلة على الزواج وظروف الحياة الصعبة.
 
وتواصل "الليثى" مع الأسرة المصرية وبالذهاب الى محل سكنهم بالوايلى، والوصول إلى المنزل استمع الى السيدة منى (٥٨ عاما)، وكانت تقوم بالعمل داخل البيوت ، ولكن اصابها مرض السرطان واضطرت الى استئصال للرحم ولديها ٣ بنات وولد ، وكانت تتمنى مساعدتها فى تجهيز ابنتها انجى المقبلة على الزواج.
  
وحقق "الليثي" حلم السيدة ورسم السعادة على وجهها وابنتها، بجهاز عروسة، من خلال برنامج واحد من الناس على فضائية الحياة.

ويذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة.
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مصادر: عمرو الليثى يقدم البرنامج الرئيسي لقناة الحياة

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