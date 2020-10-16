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منوعات

اليابان تخطط لإلقاء مليون طن من المياه المشعة بالبحر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قالت وسائل إعلام يابانية إن اليابان ستلقي بأكثر من مليون طن من المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة في البحر.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لطالما كان مصير المياه الملوثة محل نقاش منذ الزلزال الكارثي وتسونامي عام 2011 ، حيث أثار دعاة حماية البيئة مخاوف والصيادين يخشون أن يقاطع المشترون القلقون المأكولات البحرية من المنطقة.


 ومع ذلك ، تخطط الحكومة للمضي قدمًا في التخلص من المياه المشعة في البحر بدءًا من عام 2022 ، حسبما أفادت العديد من المنافذ اليابانية اليوم.


 قد تستغرق عملية تصفية المياه وإطلاقها ما يصل إلى 30 عامًا ، ومن المتوقع أن تستمر جهود التنظيف في المصنع حتى الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي.


وأشارت الصحيفة، أنه يتم تخزين حوالي 1.23 مليون طن من مياه الصرف الصحي في خزانات بمحطة الطاقة ، بما في ذلك المياه التي تم استخدامها لتبريد محطة الطاقة.


 أصبح القرار عاجلًا لأن مساحة تخزين المياه ، والتي تشمل أيضًا المياه الجوفية والأمطار التي تتسرب إلى المحطة ، آخذة في النفاد.


 يقوم مشغل المحطة TEPCO ببناء المزيد من الخزانات ، ولكن من المتوقع أيضًا أن تمتلئ بحلول منتصف عام 2022.


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