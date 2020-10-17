أخبار التوك شو.. السيسي يحاور مهندسا خلال تفقده أحد المشروعات.. المقاول الهارب يتطاول على الشهيد منسي.. ورانيا يوسف: بلبس على راحتي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة التي يتم تنفيذها في منطقة شرق القاهرة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير الأعمال بنفسه إضافة إلى الاطمئنان على التزام جميع العمال بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم والمجتمع بأكمله من فيروس كورونا المستجد.

ظهرمحمد علي في فيديو جديد، نشرته قناة أون ، مستفزا لمشاعر المصريين.

ردت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر،على الهجوم على والدها الزعيم الراحل واتهامه بتوريط مصر فى حرب اليمن.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كواليس بداية العام الجديد غدا السبت.

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان رد على سخرية رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، ليبرر انحناءه أمام أمير قطر أثناء زيارته الأربعاء الماضي للدوحة.

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان رد على سخرية رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، ليبرر انحناءه أمام أمير قطر أثناء زيارته الأربعاء الماضي للدوحة.

قال الدكتور يحيى مكى، أستاذ علوم الفيروسات بفرنسا، إن هناك 9 لقحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصلت المرحلة النهائية، وعلى رأسها "الروسي الأمريكى".





قال أحمد سعد أمين، استشاري أمراض البطانة في موسكو، إن اللقاح الروسي "سبوتنك v" حصل على رخصة التصنيع وبالفعل بدأت شركات الأدوية في إنتاج اللقاح، معقبا: الرخصة التي حصل عليها اللقاح كان يتواجد بها الجزء الخاص بالمرحلة الثالثة وتجربة اللقاح على المواطنين مع البدء في تصنيعه.





