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رياضة

مدرب سموحة: كنت أتمنى الفوز على المقاصة للمشاركة ببطولة إفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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محمد سمير
أعرب أحمد سامي المدير الفني لسموحة، عن حزنه بعد تعادل فريقه أمام مصر للمقاصة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال سامي، في تصريحات تلفزيونية: "اللاعبين أضاعوا فرص عديدة خاصة في شوط المباراة الأول ولم يقوموا بإستغلالها ولكن رغم ذلك أوجه الشكر لهم على الأداء طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "غياب حسام حسن بسبب إيقافه بعد حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية، كان له أثر كبير في الشق الهجومي لمباراة اليوم".

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وتابع المدير الفني لسموحة: "كنت أتمني الفوز للحصول على فرصة للمشاركة في بطولة إفريقية الموسم المقبل".

يذكر أن تعادل سموحة؛ رفع رصيده إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، ليضمن المقاولون العرب المركز الرابع، المؤهل لبطولة الكونفيدرالية، ليعود الفريق العريق للبطولات القارية بعد غياب دام 15 عاما، منذ آخر ظهور إفريقي عام 2005.
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