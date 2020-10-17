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تعليم

كل ما تريد معرفته عن مسابقة البحث العلمي للمقالات العلمية في النانوتكنولوجي للشباب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
البحث العلمي
البحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا متمثلة في اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة عن مسابقة في "مجال النانوتكنولوجي وتطبيقاتها"، وذلك لتعزيز مستوى الوعى لدي الشباب وغيرهم من الباحثين عن أهمية النانوتكنولوجي وتطبيقاته.

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ويشارك المتقدمون بـ"مقالة علمية باللغة العربية أو الانجليزية" في مختلف المجالات كالطب، الهندسة، الصناعة، الزراعة، البيئة والطاقة والتي تعتبر نافذة لثورات علمية في الأعوام القليلة القادمة.
وسيتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة علي أساس صحة المعلومات ودقتها، جمال الأسلوب وسلامة اللغة، وعلي جميع المهتمين الذين تترواح أعمارهم مابين 12 وحتي 20 سنة يمكنك تحميل استمارة التقدم من خلال هذا الرابط forms.asrt.sci.eg/Nanotech/
وأوضحت الأكاديمية أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون يوم 25 أكتوبر 2020.
وستقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 3 مكافآت للفائزين الثلاث الأوائل للتميز العلمي، والتقدير المادي ما هو إلا مجرد تقدير رمزى من الأكاديمية، وستنظم الأكاديمية حفل اعلان النتائج وتكريم المتميزين في نوفمبر من خلال اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة
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