شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب

رولزرويس جوست rols royce ghost ولامبورجيني اوروس lamborghini urus . يكاد لا يمر يوم دون أن نسمع أو نرى حادث تصادم بين إحدى السيارات ولكن اليوم نتناول حادث باهظ الثمن حرفيا خصوصا إنه بين سيارتين فارهتين وهما









وقع هذا الحادث امس الجمعة بالقرب من برمنغهام بالمملكة المتحدة حيث كان بين كل من رولزرويس جوست rols royce ghost ولامبورجيني اوروس lamborghini urus ،و السيارات كانت في حالة الزيرو قبل وقوع هذا الحادث الباهظ الثمن .





وبعد التحقيق تبين أن السائق المسؤول عن الحادث هو سائق رولزرويس جوست rols royce ghost ، وقد هرب من مكان الحادث سيرًا على الأقدام.





وصرحت شرطة ويست ميدلاندز إنه بالإضافة إلى تركه للسيارة سيرا على الأقدام فقد ترك شكلًا من أشكال التعريف وراءه يحتوي على صورة له، لذا فهي مسألة وقت فقط قبل أن يتم تعقبه، وسيتعين عليه تحمل تكاليف الأضرار والتي ستكون مصاريف عالية لان السيارات من طراز السيارات السوبر كارز الفارهة وأصلاحها يتكلف الكثير.



