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سيارات

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
رولزرويس جوست rols
رولزرويس جوست rols royce ghost ولامبورجيني اوروس lamborghin
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اشرف عطية
يكاد لا يمر يوم دون أن نسمع أو نرى حادث تصادم بين إحدى السيارات ولكن اليوم نتناول حادث  باهظ الثمن حرفيا خصوصا إنه بين سيارتين فارهتين وهما رولزرويس جوست rols royce ghost  ولامبورجيني اوروس lamborghini urus


وقع هذا الحادث امس الجمعة بالقرب من برمنغهام بالمملكة المتحدة حيث كان بين كل من رولزرويس جوست rols royce ghost  ولامبورجيني اوروس lamborghini urus ،و السيارات كانت في حالة الزيرو قبل وقوع هذا الحادث الباهظ الثمن .

وبعد التحقيق تبين أن السائق المسؤول عن الحادث هو سائق رولزرويس جوست rols royce ghost ، وقد هرب من مكان الحادث سيرًا على الأقدام. 

وصرحت شرطة ويست ميدلاندز إنه بالإضافة إلى تركه للسيارة سيرا على الأقدام فقد ترك شكلًا من أشكال التعريف وراءه يحتوي على صورة له، لذا فهي مسألة وقت فقط قبل أن يتم تعقبه، وسيتعين عليه تحمل تكاليف الأضرار والتي ستكون مصاريف عالية لان السيارات من طراز السيارات السوبر كارز الفارهة وأصلاحها يتكلف الكثير.

وأضافت الشرطة أن السائق لا يُمكنه التعامل مع سيارة مثل هذه، حين أن رولزرويس جوست rols royce ghost التي تعرضت للحادث قد تكون مستأجرة من وكالة تأجير سيارات محلية، إلا أن الجانب المشرق في هذه القصة هو أنه لم يُصب أحد في الحادث فلم تقع اي حسائر بشرية و كانت الخسائر في السيارات فقط .
شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب
شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب
شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب
شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب
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