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فن

دولارات المدفعجية تنشر الخطة العايمة في السوشيال ميديا.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:04 ص
دولارات - المدفعجية
دولارات - المدفعجية
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سعيد فراج
أطلقت المنتجة "شهد رمزي مهرجان "دولارات .. دولارات" والتي يقدمها فرقة المدفعجية والمكونة من ديزل - شيندي - كنكا – دولسيكا، علي القنوات الفضائية وعلي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الأغنية من كلمات شيندي – كنكا، وألحان المدفعجية، وتوزيع ديزل وإشراف عام احمد كراكيب، وماستر اسامة طارق والتي تأتي ضمن أحداث فيلم "الخطة العايمة".

الفيلم تدور احداث في اطار كوميدي حول اثنين فاقدين البصر يخططان لسرقه بنك، والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن و غادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولي للمنتجه " شهد رمزي " بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله " شركة أوسكار "للؤي عبدالله" ، و "وائل  عبدالله" . 

جدير بالذكر المنتجه " شهد رمزي  " ابنه المنتج والموزع السينمائي " محمد حسن رمزي " صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي. 

والذي ورث الإنتاج عن والده، حيث كان أبوه مخرجًا ومنتجًا، وكان أول فيلم ينتجه بعنوان «خفايا الدنيا» عام 1938، من بطولة عزيزة أمير ودولت أبيض، ثم فيلم «خاتم سليمان»، من بطولة زكي رستم، وليلى مراد، ونجح نجاحًا كبيرًا.

وتأتي شراكة المنتج "وائل عبدالله " مع " شهد رمزي " من جذور وخلفيه شراكته لسنوات طويله جمعته بوالدها " محمد رمزي ". في مجالات الانتاج والتوزيع و دور العرض السينمائي .
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