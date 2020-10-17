بتتريق على ابوك؟.. دويتو "دباديبو" بين مصطفى قمر وابنه تيام مع منى الشاذلي

استضافت الإعلامية مني الشاذلي الفنان مصطفي قمر ونجله تيام، للحديث عن اعمال الفنان وذكريات أشهر أغانيه.





وطالبت الإعلامية خلال اللقاء عمل دويتو بين الفنان وإبنه لأغنية دباديبو، ومن جانبه سأل تيام والده الفنان مصطفي قمر هما كما دباديبو في الأغنية 17، لترد الأعلامية:" انت بتتريق على أبوك".





وغني تيام مع والده الأغنية وتفاعل الجمهور مع الأغنية وقاموا بترديد كلاماتها.





وتحدى الفنان مصطفى قمر ابنه «تيام» على الهواء في مجموعة من الفقرات الترفيهية ومنها الغناء والمعلومات العامة.





وشارك الفنان مصطفى قمر وابنه تيام في مجموعة من التحديات التي أعدتها الإعلامية منى الشاذلي وفريق عمل برنامج معكم، وتخللت تلك التحديات ضحك هستيري لكل المتواجدين في الاستوديو ومواقف طريفة بين مصطفى قمر وابنه.





وتحدث مصطفى قمر خلال الحلقة عن كواليس مشواره الفني وعلاقته بأسرته وابنه، وقام بغناء عدد من أشهر أغانيه في التسعينيات.





واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، الفنان مصطفي قمر، بحفاوة كبيرة فور دخوله الاستوديو.