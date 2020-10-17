AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وصفة شوربة الليمون والخرشوف بالتوست

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
وصفة الخرشوف
وصفة الخرشوف
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

أنت بحاجة إلى تقديم أطباق مختلفة لذيذة ودافئة لأسرتك، لذلك تقدم لك عزيزتي وصفة شوربة الخرشوف المغذية، فهو من أشهر أنواع الحساء، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

مكونات:

4 قطع من الأرضي شوكي الطازج
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 حبة بصل مفروم
800 مل من مرق الدجاج (أو الخضار)
2 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون
20 جرام زبدة
200 مل من الكريمة الطازجة
200 جرام جبن ماعز
2 قطعة توست
البهارات: قليل من الملح (حسب الرغبة) والفلفل (حسب الرغبة).

خطوات:

اغسل قطع الخرشوف جيدًا ، ثم اقطع جروحه إلى قطع صغيرة ، وضعيها في مقلاة. أضفي عصير الليمون.

حضري الخبز المحمص بالمحمصة حتى يتحول لونها إلى البني ، ثم قطعي حوافها لتصبح دائرية ، ثم ضعي عليها جبن الماعز
في مقلاة ، ضعي الزبدة ، البصل ، والخرشوف ، وقلبي جيدًا لكن كني حذره ، فنحن لسنا بحاجة إلى تحميرها!

نضيف المرق ونتركه حتى الغليان ، ثم نضعهم جميعًا في الخلاط مع قطع الخرشوف .
نعيد وضع الخليط في المقلاة ونضيف الكريمة ونتركها على النار لمدة 5 دقائق. ثم يضاف الملح والفلفل حسب الرغبة.
أثناء طهي الخليط ، ضعي التوست مع جبن الماعز في الفرن حتى يصبح مقرمشًا.
اخفق الحساء باستخدام الخفق اليدوي

طريقة التقديم:

نضع الخرشوف والبصل في منتصف طبق التقديم.
ضعي الخبز المحمص فوقهم ثم اسكبي الحساء حولهم جميعًا. يمكنك استخدام الخرشوف المتجمد بدلًا من الخرشوف الطازج

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الثومية .. 7 وصفات مختلفة

وصفات طبخ الدجاج

مقبلات العزومات .. أطباق جانبية سورية ساخنة وسريعة

طريقة عمل شوربة السي فود زي المحلات

وصفة فتة الحمص

طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة للشيف حسن

ترشيحاتنا

من عزاء الفنان محمود ياسين .. نقيب المنشدين ينشر صورة مع النائب محمد أبو العينين

بفستان مكشوف.. روبي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

وزير التعليم يعلن عن تخصيص رقم واتس اب لتلقي شكاوى واستفسارات الطلاب وأولياء الأمور

مصدر: المتهم بذبح مدرس قرب باريس صرخ "الله أكبر" قبل إطلاق النار عليه

وسائل إعلام: حملة ترامب تستعد لخسارته في الانتخابات الرئاسية

أنا مصرية أوي مش خواجاية.. نيللي كريم ترد على جنسية والدتها.. فيديو

AdvertisementS

بعد دقائق من افتتاحه.. الداخلية تغلق مطعم اليوتيوبر علي غزلان بالغربية ..صور

وزير التعليم يعلن عن بدائل حال إغلاق المدارس| ويؤكد: القنوات التعليمية ستبدأ الأحد

طارق شوقي يكشف طرق التعليم في العام الدراسي الجديد

عملية عاجلة لـ لاعبة الأهلي بعد تعرضها لـ حادث سير

شاهد.. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو قبل ساعات من انطلاق الدراسة

الصدفة جمعتهما.. أحمد العوضي وطليق ياسمين عبد العزيز| شاهد رد فعلهما

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

منتخب تونس: فرجاني ساسي أجبر على مغادرة فندق الإقامة في المغرب من باب العاملين.. فيديو

أخبار الفن| الموت يفجع الفنانة صفية العمري.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة.. أحمد العوضي مع طليق ياسمين عبد العزيز

بـ10 رصاصات.. تفاصيل قتل مسلم شيشاني قطع رأس مدرسا أساء للرسول.. ورد فعل الرئيس الفرنسي| فيديو

قرار جديد من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

تعديلات في تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي بـ دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذيعة بلا ساقين.. مقطع مخيف يثير حيرة مشاهدي بي بي سي| فيديو

فبركة السوشيال ميديا.. حقيقة فيديو لعروسين تخطى الـ7 ملايين مشاهدة

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو