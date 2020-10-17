وصفة شوربة الليمون والخرشوف بالتوست

أنت بحاجة إلى تقديم أطباق مختلفة لذيذة ودافئة لأسرتك، لذلك تقدم لك عزيزتي وصفة شوربة الخرشوف المغذية، فهو من أشهر أنواع الحساء، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

مكونات:

4 قطع من الأرضي شوكي الطازج

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 حبة بصل مفروم

800 مل من مرق الدجاج (أو الخضار)

2 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون

20 جرام زبدة

200 مل من الكريمة الطازجة

200 جرام جبن ماعز

2 قطعة توست

البهارات: قليل من الملح (حسب الرغبة) والفلفل (حسب الرغبة).

خطوات:

اغسل قطع الخرشوف جيدًا ، ثم اقطع جروحه إلى قطع صغيرة ، وضعيها في مقلاة. أضفي عصير الليمون.

حضري الخبز المحمص بالمحمصة حتى يتحول لونها إلى البني ، ثم قطعي حوافها لتصبح دائرية ، ثم ضعي عليها جبن الماعز

في مقلاة ، ضعي الزبدة ، البصل ، والخرشوف ، وقلبي جيدًا لكن كني حذره ، فنحن لسنا بحاجة إلى تحميرها!

نضيف المرق ونتركه حتى الغليان ، ثم نضعهم جميعًا في الخلاط مع قطع الخرشوف .

نعيد وضع الخليط في المقلاة ونضيف الكريمة ونتركها على النار لمدة 5 دقائق. ثم يضاف الملح والفلفل حسب الرغبة.

أثناء طهي الخليط ، ضعي التوست مع جبن الماعز في الفرن حتى يصبح مقرمشًا.

اخفق الحساء باستخدام الخفق اليدوي

طريقة التقديم:

نضع الخرشوف والبصل في منتصف طبق التقديم.

ضعي الخبز المحمص فوقهم ثم اسكبي الحساء حولهم جميعًا. يمكنك استخدام الخرشوف المتجمد بدلًا من الخرشوف الطازج