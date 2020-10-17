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أخبار البلد

اليوم بدء الدورة التدريبية لتنمية مهارات 40 قيادة نسائية بالمحافظات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، السبت، دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية وعددهن 40 سيدة من جميع المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن نسبة القيادات النسائية في الوزارة تصل إلى حوالي 46% وكذا 24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت إدارة عامة لتكافؤ الفرص ضمن الهيكل التنظيمي لها؛ إيمانًا بأهمية دور المرأة فى دفع عجلة التنمية، كما تم إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في جميع المحافظات؛ ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص في مجال دعم حقوق المرأة.

وتسعى الوزارة إلى زيادة نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية المحلية العليا فى المحافظات، موضحا أنه تم تصعيد 3 سيدات يشغلن مناصب رؤساء مجالس مدن وأحياء ليشغلن مناصب سكرتيري عموم مساعدين فى محافظات قنا والغربية والدقهلية، إضافةً إلى شغل 16 سيدة لمناصب رؤساء مدن ومراكز وأحياء.

وقال إن الوزارة ستقوم بتقييم المشاركات فى الدورة التدريبية وأيضا المتميزات الشاغلات للمناصب التنفيذية وتصعيدهن لشغل الوظائف القيادية فى المحافظات، كما سيتم تعميم التجارب التنموية الناجحة لهن فى باقى المحافظات. 

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