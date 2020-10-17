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أسهل وصفة لتحضير كعكة الشوكولاتة اللذيذة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:03 ص
أسهل وصفة لتحضير
أسهل وصفة لتحضير كعكة الشوكولاتة اللذيذة
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أسماء عبد الحفيظ

يتم تحضير الكب كيك لخدمة شخص واحد ويمكن خبزه في كوب ورقي صغير. تعرف على كيفية تحضير الكعك اللذيذ الرائع! لا يستغرق الأمر سوى القليل من الوقت ولكن المذاق سيكون رائع ومشهى وفقا لما نشره موقع هيلثي.

وصفة كعكة الشوكولاتة

يعشق الكثير من أفراد الأسرة وبالأخص الأطفال، تناول الكب كيك.

المكونات لعمل الكب كيك :

- كوب ونصف سكر حبيبي.

- كوب ونصف طحين لجميع الأغراض.

- ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح.

- ثلاثة أرباع كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى.

- 2 بيض كبير.

- نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

- ثلاثة أرباع كوب لبن.

- ثلاثة أرباع أكواب ماء دافئ.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ربع كوب زيت نباتي.

زبدة الشوكولاتة

- ربع كوب بودرة كاكاو غير محلى.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- كوب ونصف زبدة ليّنة.

- ثلاثة أو أربعة أكواب من السكر البودرة.

طريقة تحضير كعكة الشوكولاتة

لاحظ أن الوصفة تصنع 24 كب كيك ونتيجة لذلك قد تضطر إلى طهيها على دفعات إلا إذا كان لديك علبتا مافن.

سخني الفرن إلى 320 درجة وضعي قالب الكعك على بطانات الكب كيك.
اخلطي السكر ، والبيكنج بودر ، والملح ، وصودا الخبز ، والدقيق ، والكوكا ببطء حتى تحصلي على مزيج جيد.
أضف اللبن والبيض والزيت والماء الدافئ والفانيليا.
اخلطيها ببطء في دقائق قليلة حتى تصبح ناعمة وطرية.
اكشط جوانب وقاع الوعاء للتأكد من خلط كل شيء جيدًا.
املأ كل كب كيك في الثلثين وليس بالكامل.
في الفرن ، اخبزيه لمدة 23 دقيقة حتى يلتقي الكب كيك باختبار عود الأسنان (يرجى مراجعة الملاحظة أدناه).
تفرغ من العلب وتتركها تبرد تماما.
في وعاء كبير اصنع الزينة.
اخلطي الزبدة حتى تصبح رقيقة باستخدام الخلاط اليدوي.
أضيفي الفانيليا ومسحوق الكاكاو ، ثم اخفقي المزيج جيدًا.
اخلطي السكر البودرة ، كوبًا واحدًا في المرة واخلطيهم معًا.
ضعي كريمة التزيين في كيس أنابيب ثم ضعي الزينة في أنبوب كب كيك كامل مبرد.
ملحوظة:

استخدم عصا اختبار المسواك للتأكد من أن الكب كيك قد انتهى ، عندما يدخل المسواك ويخرج نظيفًا.

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