AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طارق شوقي: سنطلق منصة جديدة بإسم "التعليم المصري".. غدًا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:59 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم يوم غدٍ الاحد 18 اكتوبر 2020 ، اطلاق منصة إلكترونية  جديدة اسمها "منصة التعليم المصري" .



وقال وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل : هذه المنصة الجديدة موجهة لثلاث مجموعات هي : الطلاب والمعلمين و اولياء الامور.

وأضاف وزير التربية والتعليم : هذه المنصة ستطلب اسم المستخدم للتحاور معه ، وستقدم دليلا للطالب و ولي الامر و المعلم في هذا العام الدراسي الاستثنائي 

وأكد أن هذا الموقع سيساعد الطالب للوصول من مكان واحد إلى القنوات التعليمية و جدول الحصص و المكتبة الالكترونية ، و منصة ادمودو ، ومنصة البث المباشر ، ومنصة اسأل المعلم ، ومنصة الدروس الالكترونية و منصة الكتب الالكترونية ، والارشادات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أنه تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021 ، و يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)

كما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا) ، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا) ، و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 ، وتقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
، و تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن العام الدراسي الجديد غدا

قرارات مرتقبة لـ وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد.. بعد قليل

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

بدائل قانونية.. كيف حسم وزير التربية والتعليم مصير الدروس الخصوصية؟| تفاصيل

ننشر روابط جميع المنصات الإلكترونية المتاحة لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

طارق شوقي يكشف طرق التعليم في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

زي البنات الصغيرة.. رضوي الشربيني تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الصدفة جمعتهما.. أحمد العوضي وطليق ياسمين عبد العزيز| شاهد رد فعلهما

طارق شوقي يكشف طرق التعليم في العام الدراسي الجديد

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

طلع تاجر مخدرات.. الباز يكشف صحيفة سوابق عبدالله الشريف| شاهد

لأول مرة| اعترافات المتهمين بقتل فتاة المعادي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

المنافسة تجبر تيسلا علي تخفيض سعر tesla model s .. صور

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب