طارق شوقي: سنطلق منصة جديدة بإسم "التعليم المصري".. غدًا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم يوم غدٍ الاحد 18 اكتوبر 2020 ، اطلاق منصة إلكترونية جديدة اسمها "منصة التعليم المصري" .
وقال وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل : هذه المنصة الجديدة موجهة لثلاث مجموعات هي : الطلاب والمعلمين و اولياء الامور.
وأضاف وزير التربية والتعليم : هذه المنصة ستطلب اسم المستخدم للتحاور معه ، وستقدم دليلا للطالب و ولي الامر و المعلم في هذا العام الدراسي الاستثنائي
وأكد أن هذا الموقع سيساعد الطالب للوصول من مكان واحد إلى القنوات التعليمية و جدول الحصص و المكتبة الالكترونية ، و منصة ادمودو ، ومنصة البث المباشر ، ومنصة اسأل المعلم ، ومنصة الدروس الالكترونية و منصة الكتب الالكترونية ، والارشادات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
جدير بالذكر أنه تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021 ، و يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
كما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا) ، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا) ، و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 ، وتقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
، و تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.