طارق شوقي: سنطلق منصة جديدة بإسم "التعليم المصري".. غدًا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم يوم غدٍ الاحد 18 اكتوبر 2020 ، اطلاق منصة إلكترونية جديدة اسمها "منصة التعليم المصري" .









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وقال وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل : هذه المنصة الجديدة موجهة لثلاث مجموعات هي : الطلاب والمعلمين و اولياء الامور.





وأضاف وزير التربية والتعليم : هذه المنصة ستطلب اسم المستخدم للتحاور معه ، وستقدم دليلا للطالب و ولي الامر و المعلم في هذا العام الدراسي الاستثنائي





وأكد أن هذا الموقع سيساعد الطالب للوصول من مكان واحد إلى القنوات التعليمية و جدول الحصص و المكتبة الالكترونية ، و منصة ادمودو ، ومنصة البث المباشر ، ومنصة اسأل المعلم ، ومنصة الدروس الالكترونية و منصة الكتب الالكترونية ، والارشادات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.



