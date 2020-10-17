هاشتاج # الاهلي في الميعاد جاهز للوداد يتصدر الترند ومغردون: خطوة للبطولة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # الاهلي في الميعاد جاهز للوداد بشأن مباراة الأهلى والوداد المقرر إقامتها غدا السبت فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .





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وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج و جاءت التعليقات كالآتي :





علي الحلوة المره والحلوه معاه. نحن مستعدون لسرقة الكأس ،قلوب الملايين من جماهير الاهلي ستكون معكم في المباراة، نحن سادة الإنجازات والأمجاد ، خطوة للبطولة يا اهلي ،





وقال آخرون:الاهلي بطل افريقيا وبطل القارة وشجعوهم آخرين بقولهم: لنفرح نفسك ومشجعي النادي غدًا فنحن واثقون من قدرتك على فعل ذلك ، لا تخفضوا أصواتنا ، فهي دائما بصوت عال في تشجيعك ، ولا نقبل منك أي شيء متوج





وأكد مغردون أن أعظم نادى فى الكون افريقيا يا أهلى.. بالتوفيق يا اعظم نادي في الكون.. تاريخنا لم يترك لنا مجالًا للتواضع افريقيا يا اهلي .. السبت مش هزار .. افريقيا يا ابطال ..مكملين و ان شاء الله علي افريقيا ناويين





إلى لاعبي ومدرب الأهلي ، دعونا نفعل ذلك من أجلنا نحن نثق بكم ،يااارب الأهلي بطل دوري الابطال سنه 2020 يااارب





يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الوداد المغربي، مساء السبت، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مواجهات الأهلي، نادي القرن في إفريقيا، بالفرق المغربية حافلة بالندية والإثارة، ودائمًا ما تكون حاضرة في مشوار الأهلي، الملك المتوج على عرش القارة السمراء، نحو تتويجه بالألقاب والبطولات.



