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أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي يترأس وفدا لزيارة إسرائيل والبحرين والإمارات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان يوم الجمعة، إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، سيرأس وفدا يزور إسرائيل والبحرين والإمارات في الفترة بين 17 و20 أكتوبر.

وتأتي الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيات لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وأصبحت الإمارات والبحرين أول بلدين عربيين يتخذان هذه الخطوة منذ 25 عاما.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، تفاصيل البيان المشترك الذي تعتزم إسرائيل والبحرين الإعلان عنه، يوم الأحد المقبل.

وذكر موقع واللا العبري، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن البيان المشترك بين الجانبين يتكون من صفحتين، وسيكون اتفاقا مبدئيا يمثل خطوة على طريق ”إعلان السلام الشامل".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى : "الهدف الأساسي من البيان المشترك، هو البدء في تنفيذ إعلان السلام الذي أصدره البيت الأبيض، إضافة إلى تحديد المبادئ العامة للعلاقات بين الدولتين ".

وأوضح في حديث لموقع واللا العبري أن "الإعلان المشترك سيكون الإطار الذي سيتمّ بموجبه توقيع سلسلة من الاتفاقيات في مختلف المجالات".

وأكد أنه سيحتوي على عدم اتخاذ الدولتين أي إجراءات عدائية ضد بعضهما البعض، والعمل على منع الأعمال العدائية من قبل طرف ثالث".

وبحسب الموقع العبري ،فإن البيان سيحدد المجالات التي سيتم توقيع الاتفاقيات بشأنها، مثل الاستثمار، والطيران المدني، والسياحة والتجارة، والعلوم والتكنولوجيا، والبيئة، والاتصالات، والبريد، والصحة، والزراعة والمياه والطاقة، والتعاون القانوني.

وأشار الموقع إلى أنه لم يتم تحديد أي من أعضاء الوفد الإسرائيلي، الذي سيصل إلى البحرين يوم الأحد، ليوقّع على الإعلان المشترك، مؤكدا أن مستوى تمثيل الوفد الإسرائيلي سيكون أقلّ سياسيًا من الوفد الذي زار الإمارات

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