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تعليم

وزير التعليم يهادي طلاب المدارس بمفاجئة مجانية من شركة مايكروسوفت | تفاصيل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:33 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان الوزارة نجحت في الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على اتاحة بريد إلكتروني موحد لكل الطلاب البالغ عددهم 20 مليون طالب ، ليتاح للطلاب بالدخول بنفس هذا البريد الالكتروني ونفس كلمة السر على كل المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم .


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وقال وزير التربية والتعليم : سنمنح برامج Microsoft office  مجانا لـ 20 مليون طالب ، حتى يتعلم جميع طلاب المدارس كيفية استخدام هذه الادوات والاستفادة منها في الدراسة وسوق العمل.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لن يكون مطلوبا من كل طالب إل الرقم القومي وكود الطالب على بوابة انشاء البريد الالكتروني للطلبة والمعلمين ، للتحقق من وجود الطالب في سجلات الوزارة ، ثم سيتم طلب رقم الموبايل ويتم انشاء الحساب الذي لابد ان يحتفظ به الطالب لاستخدام برامج مايكروسوفت اوفيس المجانية في كل الواجبات والمشروعات البحثية المطلوبة على مدار العام الدراسي.

جدير بالذكر أنه تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021 ، ويبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

كما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا) ، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا) ، و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 ، وتقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
، و تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

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