وزير التعليم يهادي طلاب المدارس بمفاجئة مجانية من شركة مايكروسوفت | تفاصيل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان الوزارة نجحت في الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على اتاحة بريد إلكتروني موحد لكل الطلاب البالغ عددهم 20 مليون طالب ، ليتاح للطلاب بالدخول بنفس هذا البريد الالكتروني ونفس كلمة السر على كل المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم .
وقال وزير التربية والتعليم : سنمنح برامج Microsoft office مجانا لـ 20 مليون طالب ، حتى يتعلم جميع طلاب المدارس كيفية استخدام هذه الادوات والاستفادة منها في الدراسة وسوق العمل.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لن يكون مطلوبا من كل طالب إل الرقم القومي وكود الطالب على بوابة انشاء البريد الالكتروني للطلبة والمعلمين ، للتحقق من وجود الطالب في سجلات الوزارة ، ثم سيتم طلب رقم الموبايل ويتم انشاء الحساب الذي لابد ان يحتفظ به الطالب لاستخدام برامج مايكروسوفت اوفيس المجانية في كل الواجبات والمشروعات البحثية المطلوبة على مدار العام الدراسي.