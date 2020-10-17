علي ماهر: كنت بلاعب مليار جنيه في لقاء بيراميدز.. ولا أمانع تدريب الزمالك

قال علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إن الفريق يحتاج لـ7 صفقات سوبر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك للاستعداد الجيد للموسم المقبل.





وقال علي ماهر، خلال حواره ببرنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس": "نحتاج للتعاقد مع 7 صفقات سوبر في الصيف الجاري، حتى يستطيع الفريق المنافسة على البطولات في الموسم المقبل".





وأضاف: "محمود وادي، مهاجم الفريق لديه أكثر من عرض بخلاف عرض بيراميدز، ولم يتم حسم وجهته المقبلة حتى الآن"، مشيرا:"ليس لدي مانع في بيع وادي، ما دام سيتفيد النادي من ورائه ماديا".





وأتم: "ليس لدي مانع في تدريب الزمالك، إذا عرض عليا الأمر في المستقبل القريب، وكنت بحس إني بلاعب مليار جنيه وأنا بلاعب بيراميدز"





وأعلن نادي المصري البورسعيدي تجديد عقد علي ماهر المدير الفني لموسم جديد.



