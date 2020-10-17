ليفربول ضيفا ثقيلا على إيفرتون لاستعادة هيبة البطل فى الدوري الإنجليزي.. اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفا ثقيلًا على إيفرتون، ظهر اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فى مباراة يستضيفها ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز،وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي .





ويتصدر إيفرتون جدول البطولة بـ 12 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد خسارته المذلة في الجولة الماضية، أمام أستون فيلا في ملعب الأخير، بسبعة أهداف مقابل هدفين، في حين أن إيفرتون فاز في الجولة نفسها على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين.





وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "التحدي في هذه الحالة هو أننا لا نريد أن نرى اللاعبين يتأثرون بما حدث، لا نريد أن نرى الرؤوس منخفضة أو أي شيء من هذا القبيل، على الجانب الآخر تساعدنا النتيجة على ألا ننساها".

وأضاف: "لقد شعرت بعد المباراة أنه ربما بعد كل الأشياء الإيجابية التي حدثت لنا، احتجنا إلى صفعة قوية على وجهنا حتى نستفيق".

وواصل: "لست متأكدًا بنسبة 100 في المائة من ذلك، لكن لا يوجد سبب آخر يجعل النتيجة 7-2 جيدة، ولكن إذا كان ذلك ممكنًا ، فقد تكون أهم مباراة في الموسم، هذا يحدث عندما نحاول الاستفادة مما حدث، لذلك سنرى".





واستكمل: "فاز إيفرتون في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي وخسرنا نحن، هذا فرق كبير، كلما اقتربنا من مباراة السبت، لم يعد تأثير اللقاء السابق موجودًا، وبالتالي فإن الشكل المثالي الذي كان عليه إيفرتون قبل فترة التوقف الدولي لم يكن موجودًا تلقائيًا".

وأوضح: "كما إن مشاكلنا التي واجهتنا أمام أستون فيلا ليست موجودة بشكل تلقائي، لذا يمكننا أن نكون مختلفين عن مباراتنا أمام فيلا وهذا ما نسعى إلى تحقيقه".

وأردف: "نحن فريق لا يحب الناس اللعب ضده، هذا يعني نفس الشيء بالنسبة لـ إيفرتون، مع كل الاحترام الذي لدينا لهم ولما يفعلونه، "إنها مباراة كرة قدم، لدينا فرصة، ولكن ليس أكثر من ذلك".





موعد مباراة ليفربول وإيفرتون





تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون





تُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، وhd2، و4k.



