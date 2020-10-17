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رياضة

تشيلسي يستضيف ساوثهامبتون فى الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي ..اليوم

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:45 ص
ساوثهامبتون وتشيلسي
ساوثهامبتون وتشيلسي
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محمد رشاد
يستضيف ملعب ستامفورد بريدج، مواجهة قوية تجمع بين ساوثهامبتون وتشيلسي فى إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وينتظر عشاق «البلوز» عودة الفريق إلى المسار الصحيح وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد أن فازوا على كريستال بالاس في الجولة الماضية بأربعة أهداف نظيفة.

ويأمل أبناء فرانك لامبارد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم خاصة بعد إبرام العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي المنتهي، ويتواجد تشيلسي في المرتبة السابعة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي «البريميرليج» برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة الوحيدة كانت على يد ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

على الجانب الاخر، بدأ فريق ساوثهامبتون بداية ليست قوية وخسر في أول مباراتين له في بداية مشواره هذا الموسم ثم عاد إلى الطريق الصحيح وفاز في أخر جولتين أمام بيرنلي ووست بروميتش ويتواجد في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط.

مفاتيح اللعب
يعد المهاجم الألماني تيمو فيرنر، أهم مفتاح لعب فريق تشيلسي، والمنضم حديثًا من صفوف آر بي ليبزيج الألماني مقابل 70 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما قدم مستويات جيدة لفتت أنظار الجميع.

بينما يعد داني إينجز من أهم مفاتيح لعب فريق ساوثهامبتون، وهو الهداف الأول لدى الفريق، وسجل هذا الموسم في 5 مباريات 3 أهداف.

الإنجليزي داني انتقل من صفوف ليفربول إلى ساوثهامبتون عام 2018، وشارك منذ انتقاله إلى «القديسين» في 72 مباراة سجل خلالهم 36 هدفًا.
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