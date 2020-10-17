ملك هولندا يقطع عطلته في اليونان بعد تعرضه لانتقادات

قطع ملك هولندا فيليم ألكسندر وزوجته يوم الجمعة، عطلة كانا يقضيانها في اليونان بعد أن تعرضا لانتقادات بسبب السفر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.





وقال الملك وزوجته الملكة ماكسيما في بيان نشره القصر الملكي في وقت متأخر من مساء اليوم: "نرى ردود الفعل من الناس على تقارير نشرتها وسائل إعلامية.. نود ألا ندع مجالا للشك في أن من الضروري اتباع الإرشادات للسيطرة على كوفيد-19.. النقاشات بشأن عطلتنا لا تساهم في ذلك".





وعلى الرغم من أن عطلة الملك في اليونان لم تخالف أي قواعد بموجب إجراءات العزل لمكافحة المرض في بلاده بما يشمل قيودا جديدة قبل أيام، إلا أن الحكومة نصحت بعدم السفر إلا للضرورة.





وكان الملك والملكة قد قدما اعتذارا في أغسطس بسبب عطلة سابقة إلى اليونان بعد أن نشرت صورة لهما دون مراعاة إرشادات التباعد الاجتماعي.





وسجلت هولندا ما يقرب من ثمانية آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا يوم الجمعة وهي زيادة قياسية في البلد الأوروبي.



