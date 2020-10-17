الإنتر يستضيف ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي.. اليوم

يلتقي فريق إنتر ميلان، منافسه إي سي ميلان مساء اليوم، السبت، في قمة مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.





ويستضيف ملعب سان سيرو ديربي الفريقين، ويحتل إنتر ميلان المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد ميلان في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.





يعد ديربي الغضب من الديربيات الكلاسيكية التي يتابعها عشاق الكرة العالمية وتشهد هذه المباراة إثارة غير عادية ويذكر أن آخر أربعة لقاءات في ديربي ميلانو انتهت بفوز إنتر ميلان، وكانت آخر هذه المواجهات في الدور الثاني من الدوري الإيطالي في الموسم الماضي عندما انتصر النيراتزوري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسيحارب لاعبي إيه سي ميلان للثأر من غريمه اللدود، والفوز عليه في هذه المباراة لتعويض الهزائم الأربعة الأخيرة.

وأعلن ميلان عن جاهزية المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لديربي الغضب بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» الذي تسبب في غيابه عن مبارتتي كروتوني وسبيزيا في سيريا أ، بينما لم يتأكد حتى الآن مشاركة أنتي ريبيتش في المباراة بسبب عدم اكتمال شفاؤه بعد تعرضه لإصابة في ذراعه خلال لقاء كروتوني.





بينما يتسلح أبناء أنطونيو كونتي بنتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين السابقة والمعنويات المرتفعة في ظل الأيام صعبة بعد إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، وهم: أشلي يونج وميلان سكرينيار وروبرتو جاليارديني ورادجا ناينجولان وأيونوت رادو وأليساندرو باستوني.







موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان





تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان





تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd4.





معلق مباراة ميلان وإنتر ميلان





يعلق رؤوف خليف على المباراة.





تشكيل ميلان المتوقع أمام إنتر ميلان





حراسة المرمى: دوناروما.









خط الدفاع: كالابريا، كاير، رومانيولي، ثيو هيرنانديز.





خط الوسط: فرانك كيسي، إسماعيل بن ناصر، كاستييخو، هاكان أوجلو، ساليمايكيرس.





خط الهجوم: إبراهيموفيتش.





تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ميلان





حراسة المرمى: هاندانوفيتش.





خط الدفاع: دي فري، دامبروزيو، كولاروف.





خط الوسط: أشرف حكيمي، بروزوفيتش، فيدال، باريلا.





خط الهجوم: بيريسيتش، لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.