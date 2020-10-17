برشلونة في مواجهة صعبة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. الليلة

يحل برشلونة ضيفا على خيتافى فى التاسعة من مساء اليوم، السبت، على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، فى إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسبانى "الليجا" الجديد 2020-2021 لكرة القدم.





ويحتل الفريق الكتالونى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 7 نقاط ولديه مباراتين مؤجلتين، فيما يأتي خيتافى فى المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة.





ويسعى برشلونة لتحقيق ثالث انتصاراته فى الدورى الإسبانى هذا الموسم، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام فياريال وسيلتا فيجو ثم تعادل مع إشبيلية بهدف لكل منهما على ملعب "كامب نو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الليجا.





في المقابل، يسعى خيتافى إلى العودة للإنتصارات من جديد بعد السقوط أمام ريال سوسيداد بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية، كما يأمل فى إنهاء سلسلة هزائمه المتتالية أمام برشلونة، الذي لم يتمكن من هزيمته منذ ما يقرب من تسع سنوات.





معلق مباراة برشلونة وخيتافي

يعلق يوسف سيف على المباراة.





تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، ديست.

خط الوسط: بيانيتش، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: فاتي، ميسي، جريزمان.



