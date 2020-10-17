إصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلامية بإصابة وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأثبتت الفحوصات إصابة شالينبرج بفيروس كورونا المستجد، لكنه لا يشعر بأعراض.





وقالت متحدثة باسمه في بيان إن الوزير النمساوي في الحجر الصحي، ومن المقرر أن يجري جميع أعضاء الحكومة فحوصات كورونا، كإجراء احترازي.





كانت منظمة الصحة العالمية، أعلن أنها سجلت ارتفاعات لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 80% من دول أوروبا.





وقالت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، "نرى ارتفاعا في عدد الإصابات بـكوفيد-19 في 80% من دول أوروبا وهناك 37 منطقة في 13 دولة نتابع فيها الأوضاع".



