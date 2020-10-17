أبرزها خفض عدد الطلاب بالفصول.. محمد جاد: إجراءات احترازية مشددة مع بدء العام الدراسي الجديد

قال الإعلامي محمد جاد، إن الدولة المصرية تستعد بشكل كامل للعام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصحة أبنائنا، وتهتم بتقديم محتوى تعليمي جيد.





وأضاف الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج "صباح البلد والمذاع على فضائية صدى البلد ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن كافة مديريات التعليم تلقت تعليمات احترازية مشددة، بشأن بدء العام الدراسي الجديد ، مثل تهيئة الفصول وتقليل عدد الطلاب .





وأوضح "جاد" أن التوقيت الحالي ليس توقيت شائعات ، لافتا إلى أن الدراسة جزء أساسي من حياة الطلاب وكان لابد أن تبدأ في وقتها ولكن بحذر .





وأكد "جاد" أن الدولة المصرية تسير بخطى جيدة وبشفافية فيما يخص ملف التعليم ، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات .





من جانبها،قالت الإعلامية رشا مجدي ، إن مصر تشهد بدء العام الدراسي الجديد في ظل ظروف عصيبة يمر بها العالم كله ، موضحة أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها في توفير مناخ آمن للطلاب .



