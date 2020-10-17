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محافظات

فريق طبي ينجح فى تغيير مفصل ركبة كامل لمريضة مسنة بمستشفى المنصورة العام الجديدة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن اليوم  الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد " الدولى سابقا " في إجراء جراحة دقيقة وحرجة لسيدة تبلغ من العمر 65 سنة كانت تعانى من  خشونة متقدمه بالركبة مع اعوجاج مما يعيق حركتها و كانت ضمن الحالات الحرجة لقوائم الانتظار.

وأضاف  وكيل الوزارة الفريق الطبى تمكن من إحراء تغيير كامل  لمفصل الركبة  على مدار ثلاث ساعات  حيث تعد هذه العملية من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة. 

كما اطمأن على صحة المريضة حيث تمكنت من المشي بدون مساعدة بعد العملية بيوم وهي بحالة مستقرة. 

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفى والفريق الطبي المساعد بقيادة  الدكتور حسن وهدان رئيس قسم العظام والدكتورة محمد عزت أخصائي العظام والدكتور أحمد عادل نائب عظام والدكتور محمد جودة نائب عظام  والدكتور محمد كمال نائب عظام والدكتور نشأت فتحى رئيس قسم التخدير بالمستشفى والفريق المعاون من هيئة التمريض والفنيين واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

كما أوضخ أن الكل يعمل  على قدم وساق لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ورفع العبء عن المريض المصري وبناءا على تعليمات الدكتورة  هالة زايد وزيرة الصحة .
فريق طبي ينجح فى تغيير مفصل ركبة كامل لمريضة مسنة بمستشفى المنصورة العام الجديدة
فريق طبي ينجح فى تغيير مفصل ركبة كامل لمريضة مسنة بمستشفى المنصورة العام الجديدة
فريق طبي ينجح فى تغيير مفصل ركبة كامل لمريضة مسنة بمستشفى المنصورة العام الجديدة
فريق طبي ينجح فى تغيير مفصل ركبة كامل لمريضة مسنة بمستشفى المنصورة العام الجديدة
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