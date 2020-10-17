برلماني: تأسيس «إيجي كاش» يدعم الشمول المالي وتوجهات التحول الرقمي

أشاد المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب، بخطوة تأسيس شركة "إيجى كاش" المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد خاصة نقل الأموال وتغذية الصرافات، والتي أسسها البنك المركزى وفق أحدث النظم التكنولوجية.





وأكد "طلعت"، أن هذه الشركة ستحل الكثير من مشكلات نقل الأموال وتغذية الصرافات خاصة في المناطق النائية بطريقة أكثر أمانا حيث تعانى الكثير من المناطق من صعوبات كبيرة في نقل الأموال، وهو ما يخدم الهدف الأكبر وهو تحقيق الشمول المالى، وتعزيز توجهات التحول الرقمى.





وأضاف أن البنك المركزى اتخذ العديد من الإجراءات لتحقيق الشمول المالى، منها تيسير فتح الحسابات المصرفية للأفراد والشركات متناهية الصغر، كما يدعم الحلول التكنولوجية التي تساهم في تيسير التعاملات غير النقدية، مطالبا بزيادة الوعى لدى المواطنين نحو وقف التعاملات بالكاش، واستبداله بالتعاملات غير النقدية التي يتيحها النظام المصرفي عبر العديد من الآليات مثل حسابات الموبايل وكارت ميزة وغيره.



