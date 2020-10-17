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تعليم

وزير التعليم العالي يتابع أول أيام الدراسة في جامعة عين شمس.. صور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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قســــم التعليـــــم
وصل منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمقر جامعة عين شمس لمتابعة انتظام اول ايام العام الدراسي الجديد والتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكان في استقبال وزير التعليم العالي،  كل من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس  ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

 وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وزير التعليم العالي يتابع أول أيام الدراسة في جامعة عين شمس.. صور
وزير التعليم العالي يتابع أول أيام الدراسة في جامعة عين شمس.. صور
وزير التعليم العالي يتابع أول أيام الدراسة في جامعة عين شمس.. صور
وزير التعليم العالي يتابع أول أيام الدراسة في جامعة عين شمس.. صور
وزير التعليم العالي يتابع أول أيام الدراسة في جامعة عين شمس.. صور
وزير التعليم العالي يتابع أول أيام الدراسة في جامعة عين شمس.. صور
وزير التعليم العالي يتابع أول أيام الدراسة في جامعة عين شمس.. صور
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