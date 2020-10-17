للعام الثالث على التوالي.. أورنچ مصر ترعى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

أعلنت شركة أورنچ مصر، الرائدة فى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي،التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2020، وذلك حرصا منها على الاستمرار في دعم الحركة الثقافية والفنية بالرغم من التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19 وإيمانا منها بأهمية أن تكون جزءا من المشهد الثقافى ذو الأثر الاجتماعى والإنسانى.

يأتى استمرار اورنچ في رعاية المهرجان للسنة الثالثة علي التوالي نظرا للنجاح المذهل الذى حققه في دوراته السابقة ، مما ساهم فى تصنيف المهرجان ودخوله ضمن أكبر المهرجانات السينمائية فى العالم.

وخلال فعاليات المهرجان ستوفر أورنچ مجموعة متنوعة من خدماتها الجديدة التي تعكس أحدث التكنولوجيا في مجال الاتصالات والتي طورتها اورنچ لتناسب احتياجات عملائها.





ويقام المهرجان هذا العام في أجواء احترازية كبيرة تتمثل في المحافظة على سلامة الجماهير والضيوف المشاركين، ووضع ذلك في المقام الأول، عن طريق توفير كل المعايير اللازمة التي تحددها الهيئات الطبية حيث يوفر المهرجان هذا العام كل معايير السلامة والأمان للسادة الحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، من أجل ضمان تجربة ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.

ويشارك في المهرجان مجموعة كبيرة من نجوم الفن والثقافة من مصر والعالم، الذين يقدمون أعمالًا فنية متنوعة ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية، والذى تم إنتاجها داخل عدة بلدان عربية وأجنبية.