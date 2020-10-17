AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كهربا خارج حسابات الأهلي أمام الوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
واصل محمود كهربا لاعب الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وبدأ اللاعب في أداء تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي أمس، الجمعة، بالمغرب قبل مواجهة الوداد تمهيدًا لعودته خلال الفترة المقبلة للتدريبات.

ويؤدي اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا شاملا شهد بدء اللاعب في تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة من أجل تجهيزه بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية ليكون وبشكل رسمي خارج حسابات القلعة الحمراء في مواجهة الوداد.

ويلتقي الأهلي يلتقي الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد إقامته على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

والتقى الأهلي مع الوداد في العديد من المناسبات حتى بات أكثر الفرق المغربية التي واجهت الأهلي ـ نادي القرن والبطل التاريخي لدوري الأبطال.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع سيرينو للشتاء ويرفض رحيل كهربا للسعودية.. تفاصيل

كهربا يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بالأهلي

جلسات علاجية لـ كهربا في معسكر الأهلي بالمغرب

شوبير يؤكد غياب كهربا أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

حمادة هلال يهنئ مصطفي قمر علي افتتاح مطعمه الجديد

لأول مرة الإسكان تتطرح وحدات لشريحة مختلفة

أخبار الفن| نيللي كريم تبكي على التلفزيون.. ومصطفى قمر يفتتح مطعمه

أخبار الرياضة.. مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي.. وطبيب الزمالك يكشف آخر تطورات ساسي ومصير حازم وعلاء من لقاء الرجاء

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني

منها رسم شهري وضريبة عقارية.. موارد إدارة المخلفات بالقانون الجديد

AdvertisementS

بسبب الحكم.. توتر الأجواء قبل مباراة الوداد والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الحكم اتهم بالفساد.. فرج عامر يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد فى دوري الأبطال

إنجاز فريد ينتظر الفرعون.. إيفرتون بوابة محمد صلاح لدخول نادي المائة

نجم الأهلي يشكر المقاولون العرب بعد التأهل الإفريقي

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي من ثنائي الفريق ويؤكد: خسارة الأحمر 0-1 تعني خروجه من البطولة

أخبار الرياضة.. مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي.. وطبيب الزمالك يكشف آخر تطورات ساسي ومصير حازم وعلاء من لقاء الرجاء

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول بـ الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 17 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

كهربا خارج حسابات الأهلي أمام الوداد

علي ماهر: كنت بلاعب مليار جنيه في لقاء بيراميدز.. ولا أمانع تدريب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات نيللي كريم

جنة العشاق.. رحلة إلى روائع الساحل الكيني.. شاهد

أرخص 4 سيارات سيدان في مصر 2020.. صور