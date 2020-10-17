كهربا خارج حسابات الأهلي أمام الوداد

واصل محمود كهربا لاعب الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
وبدأ اللاعب في أداء تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي أمس، الجمعة، بالمغرب قبل مواجهة الوداد تمهيدًا لعودته خلال الفترة المقبلة للتدريبات.
ويؤدي اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا شاملا شهد بدء اللاعب في تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة من أجل تجهيزه بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية ليكون وبشكل رسمي خارج حسابات القلعة الحمراء في مواجهة الوداد.
ويلتقي الأهلي يلتقي الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد إقامته على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
والتقى الأهلي مع الوداد في العديد من المناسبات حتى بات أكثر الفرق المغربية التي واجهت الأهلي ـ نادي القرن والبطل التاريخي لدوري الأبطال.